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Yıllar sonra itiraf etti: Pompeii laneti peşimi bırakmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2020 08:24 | Son Güncelleme

Pompeii'den çaldı, lanete uğradım diyerek geri verdi. Kanadalı kadın Pompeii ziyareti sırasında hırsızlık yaptığını, geç de olsa başına geldiğini iddia ettiği olaylar sonrası itiraf etti. Lanetli şehir olarak bilinen Pompeii'den seramik çalan kadın bunların yıllardır kötü şans getirdiğini söylüyor.

Yıllar sonra itiraf etti: Pompeii laneti peşimi bırakmadı

15 yıl önce Pompeii antik kentinin parçalarını çalan bir turist, "lanetli" olduklarını iddia ederek eserleri iade etti.

Adı Nicole olan Kanadalı kadın, iki mozaik çini, bir amforanın parçaları ve bir seramik parçası içeren bir paketi, güney İtalya'daki Pompeii'deki bir seyahat acentesine bir itiraf mektubuyla birlikte gönderdi.

2005 yılında Pompeii’nin arkeoloji parkını ziyaret ettiğinde 20'li yaşlarının başında olan Nicole, o zamandan beri yaşadığı talihsizliğin ikinci kez meme kanseri olmak ve mali sıkıntı yaşamak da dahil pek çok sıkıntı olduğunu söyleyerek mektubuna 'lütfen onları geri alın, kötü şans getirdiler. Pompeii laneti peşimi bırakmadı' diye başladı.

Hırsızlık sırasında, 'kimsenin sahip olamayacağı' bir tarih parçasına sahip olmak istediğini, ancak kalıntıların 'çok fazla negatif enerjiye sahip olduğunu' söyledi. Nicole mektubunda dersini aldığını ve “Tanrı'dan bağışlanma” istediğini yazdı.

'İKİ KEZ MEME KANSERİ OLDUM'

"Şimdi 36 yaşındayım ve iki kez meme kanseri oldum, çift mastektomiyle biten. Ailem ve ben mali sorunlar yaşadık. Biz iyi insanlarız ve bu laneti aileme ya da çocuklarıma aktarmak istemiyorum.'

Tövbe eden tek kişi Nicole değil. Paket, yine Kanadalı bir çiftten, 2005 yılında şehirden çalınan bazı taşlarla birlikte başka bir günah çıkarma mektubu içeriyordu.

Söz konusu mektupta, 'Vezüv patlaması ve korkunç ölümleri sırasında bu zavallı ruhların yaşadıkları acıyı ve ıstırabı düşünmeden aldık. Üzgünüz, lütfen bu korkunç seçimi yaptığımız için bizi affedin. Ruhları huzur içinde yatsın' yazıyordu.

TURİSTLER ALDIKLARINI GERİ VERİYOR

Pompeii, AD79'da Vezüv Yanardağı'nın feci patlamasından sonra volkanik küle gömüldü. Antik bölge, İtalya'nın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biridir ve yıllarca buralardan hırsızlık yapan turist sorunuyla uğraşmak zorunda kalmıştır. Yıllar geçtikçe, o kadar çok çalınan kalıntı, suçu ifade eden mektuplarla birlikte siteye iade edildi ki park yetkilileri, eserleri sergileyen bir müze bile kurdu.

Çoğu zaman, turistler kalıntıları hatıra olarak saklamak istiyor ancak bazı hırsızlar da çevrimiçi olarak Pompeii parçalarını satmaya çalışıyor. 2015 yılında 1958'de harabelerden alınan bir tuğla eBay'de satışa çıkarıldı.


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