Yıllar sonra itiraf etti: Pompeii laneti peşimi bırakmadı

15 yıl önce Pompeii antik kentinin parçalarını çalan bir turist, "lanetli" olduklarını iddia ederek eserleri iade etti.

Adı Nicole olan Kanadalı kadın, iki mozaik çini, bir amforanın parçaları ve bir seramik parçası içeren bir paketi, güney İtalya'daki Pompeii'deki bir seyahat acentesine bir itiraf mektubuyla birlikte gönderdi.

2005 yılında Pompeii’nin arkeoloji parkını ziyaret ettiğinde 20'li yaşlarının başında olan Nicole, o zamandan beri yaşadığı talihsizliğin ikinci kez meme kanseri olmak ve mali sıkıntı yaşamak da dahil pek çok sıkıntı olduğunu söyleyerek mektubuna 'lütfen onları geri alın, kötü şans getirdiler. Pompeii laneti peşimi bırakmadı' diye başladı.

Hırsızlık sırasında, 'kimsenin sahip olamayacağı' bir tarih parçasına sahip olmak istediğini, ancak kalıntıların 'çok fazla negatif enerjiye sahip olduğunu' söyledi. Nicole mektubunda dersini aldığını ve “Tanrı'dan bağışlanma” istediğini yazdı.

'İKİ KEZ MEME KANSERİ OLDUM'

"Şimdi 36 yaşındayım ve iki kez meme kanseri oldum, çift mastektomiyle biten. Ailem ve ben mali sorunlar yaşadık. Biz iyi insanlarız ve bu laneti aileme ya da çocuklarıma aktarmak istemiyorum.'