Yıllar sonra ortaya çıkan Devran Çağlar son haliyle görenleri şaşırttı

Uzun s\u00fcredir Almanya\u2019da ya\u015fayan Devran \u00c7a\u011flar\u2019\u0131n son halini g\u00f6renler \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131y\u0131 tan\u0131makta zorlan\u0131yor. Eski imaj\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiren ve sa\u00e7lar\u0131n\u0131 uzatan Devran \u00c7a\u011flar\u2019a bir bakan bir daha bak\u0131yor. \n\u0130\u015fte \u00c7a\u011flar\u2019\u0131n yeni imaj\u0131;\n\n\n'Bu b\u00fcrokrasi Erdo\u011fan'\u0131 yeme kapasitesine sahip'Yasak a\u015fk skandal\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan Abdullah G\u00fcl mesaj\u0131
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