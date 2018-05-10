Yıllar sonra ortaya çıkan Devran Çağlar son haliyle görenleri şaşırttı

Uzun süredir Almanya’da yaşayan Devran Çağlar’ın son halini görenler ünlü sanatçıyı tanımakta zorlanıyor. Eski imajını değiştiren ve saçlarını uzatan Devran Çağlar’a bir bakan bir daha bakıyor.

İşte Çağlar’ın yeni imajı;





