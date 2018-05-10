MAGAZİN

Yıllar sonra ortaya çıkan Devran Çağlar son haliyle görenleri şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 20:50 | Son Güncelleme

90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar'ın yeni imajı herkesi şaşırttı.

Yıllar sonra ortaya çıkan Devran Çağlar son haliyle görenleri şaşırttı

Uzun süredir Almanya’da yaşayan Devran Çağlar’ın son halini görenler ünlü sanatçıyı tanımakta zorlanıyor. Eski imajını değiştiren ve saçlarını uzatan Devran Çağlar’a bir bakan bir daha bakıyor.

İşte Çağlar’ın yeni imajı;

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