Yıllar sonra ortaya çıkan Lassa virüsünün korkutan belirtisi! Lassa virüsü nedir, Lassa ateşi belirtileri nelerdir?

İngiltere'de on yıldan fazla süredir Lassa ateşi görülmüyordu. Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika’dan İngiltere'ye dönen iki kişide Lassa ateşi hastalığı tespit edildi. Enfekte olan hastalar İngiltere’de yaşayan aynı ailenin iki üyesi. Aile ile bağlantılı bir diğer kişinin de hastalanmasının ardından yapılan müdahalelere göre hastanın Ebola benzeri bir virüse sahip olduğundan şüphelenildi. Şüphelenerek yapılan testlerin sonucunun beklendiği bildirildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, vakaların arasında ileriye dönük bulaşma olup olmadığı konusunda net bir veri olmadığını belirtti. Teyit edilen hastaların biri hastaneye kaldırılırken diğerinin durumunun iyi olduğu, tamamen iyileştiği bildirildi. Ailenin diğer hasta üyesi ise test sonuçları çıkana kadar izleniyor.

Lassa ateşinin yıllar sonra Avrupa'da görülmeye başlanması ufak çaplı bir paniğe neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda ABD'de Lassa virüsü kapmış vakalar bildirilmişti.

LASSA VİRÜSÜ NEDİR?

Lassa virüsü, Batı Afrika’da görülen akut olarak gelişip öldürücü olabilen viral bir hastalıktır. İlk vakalar Nijerya’nın Lassa bölgesinde görüldüğü için bu isim verilmiştir.

LASSA ATEŞİ NASIL BULAŞIYOR?

Lassa ateşi hastalığının kemirgen kaynaklı olduğu, fare dışkısından bulaştığı açıklandı. Hastalık enfekte olan farelerin idrarı ve dışkısına bulaşmış yiyeceklerin solunumu ve yutma yoluyla bulaşıyor. Enfekte olan ev eşyaları ile temasta bulunmak da bulaşmaya neden olabiliyor. Lassa virüsü insanlara kandan, salgılardan, idrardan ve dışkıdan bulaşıyor. Bu sebeple virüs insandan insana kolayca bulaşabiliyor. Direkt temastan bulaşması zor fakat kullanılmış tıbbi malzemelerden bulaşabiliyor.

Lassa ateşi kadınlarda vajinal kanamalara sebep olup, farklı nöbetleri tetikliyor.

LASSA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lassa virüsüne yakalananlarda kuluçka süreci 5-21 gün sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre hastalığa yakalan kişilerin yaklaşık %80’inde hiçbir belirti görülmüyor. Hastalığa yakalananların çoğu tamamen iyileşirken yüzde %1’inde ölümcül sonuçlar meydana geliyor. Belirti gösteren hastaların dörtte birinde geçici olarak sağırlık oluşabiliyor. Diğer belirtiler ise baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kusma olarak sıralanıyor. Bunlara ek olarak bazı hastalarda ağız ve burun kanaması yaşanabiliyor. Eğer hızlı bir tedavi uygulanmazsa yavaş gelişen şok, nöbet, titreme ve koma görülme ihtimali de var.

"HASTALIĞIN BULAŞMA HIZINI AZALTMAK İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR"

Hastaların tedavisinde genellikle antiviraller kullanılıyor. Fakat sağlık durumuna göre oksijen takviyesi ve tansiyon ilaçları da veriliyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı'ndan tıbbi danışman Dr. Susan Hopkins, İngiltere'de görülen Lassa ateşi hastalığının iki kişide tespit edildiğini, olası diğer bulaşma ihtimallerinin ise araştırıldığını belirtti.



Bu virüsün ise yakın zamanda Batı Afrika'ya yapılan seyahatlerle bağlantılı olduğunun altını çizdi. Hastalığın daha bulaşmasını engellemek, destek ve takviye vermek için vakalar ile yakın temasta bulunanlarla iletişime geçiliyor. Vakaların tedavi edildiği hastanelerde alınan yüksek güvenlik önlemleri ile hastalığın bulaşma hızını azaltmak hedefleniyor.



