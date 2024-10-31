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Yıllar sonra ortaya çıktı! Sadece 200 gün kaldı...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 16:39
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Balıkesir'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yüzde 19,98'e kadar düştü. Su seviyesinin düşmesiyle taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu ortaya çıktı. Öte yandan barajda yaklaşık 30 milyon metreküp su bulunduğu, kente 200 gün yetecek kadar suyun kaldığı öğrenildi.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sadece 200 gün kaldı...

Balıkesir'deki barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı. Su taşkınlarını önlemek, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 1991'de yapımı tamamlanıp, hizmete açılan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) verilerine göre yüzde 19,98'e düştü.

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KENTE 200 GÜN YETECEK KADAR SU KALDI

Barajdan Altıeylül ve Karesi ilçe merkezleri ile 17 kırsal mahalleye su sağlanıyor. Barajda yaklaşık 30 milyon metreküp su bulunup, kente 200 gün yetecek kadar suyun kaldığı belirtildi.

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Öte yandan su seviyesinin düşmesiyle taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir baraj
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