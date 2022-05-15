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Yıllar sonra şoke eden gerçek! Babası, gerçek babasının katili çıktı

15.05.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miras tartışması yıllardır gizlenen bir gerçeği ortaya çıkardı. Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Berrin N., 48 yıl sonra babası olarak bildiği adamın, biyolojik babası olan Mustafa Uyanık'ın katili olduğunu öğrendi.

Yıllar sonra şoke eden gerçek! Babası, gerçek babasının katili çıktı

Muğla'da annesi evliyken yasak aşk ilişkisi sonucu dünyaya gelen Berrin N. yıllar sonra saklanan gerçeği öğrendi. Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının yıllar önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

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ÇOCUĞU OLDUĞUNU GİZLEDİ

Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (49) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi.

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Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. 48 yaşına kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla tartışırken gerçeği öğrendi.

"BABAMIN HİSSESİNE GİRME"

Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 40 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

MEZARI AÇILARAK DNA TESTİ YAPILMASI İSTENDİ

Berrin N. şoku atlattıktan sonra babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı.

Yapılan DNA testi sonucu Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı. Avukat Turbay, Mustafa Uyanık'a babalık davası açtı.

Açılan davada 40 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık'ın mezarının açılarak DNA testi yapılması istendi.

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