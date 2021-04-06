Yıllar sonra tekrar anlattı: ''Uçak kazasında ölen arkadaşlarımızın etlerini yedik!''

José Luis 'Coche' Inciarte, 13 Ekim 1972 tarihinde Şili ile Arjantin arasında yer alan And Dağları'na çarpan uçaktan hayatta kalan 16 kişiden biriydi. Kazadan kurtulanlardan 2'si yardım bulmak için günlerce yürümüş ve ancak 72 gün sonra kurtarılmışlardı. Kaza yerinde beklemeyi tercih edenler ise hayatta kalmak için ölen arkadaşlarının cesetlerini yemek zorunda kalmışlardı.

''BU ACI ARTIK BENİMLE YAŞAMIYOR''

Coche, arkadaşlarının etini yiyebilmek için 'büyük bir enerji ve zihin çabası' harcadığını söylerken, bu acının artık onunla yaşamadığını anlattı. Coche konuşmasına şöyle devam etti: ''And Dağları hakkında tabii ki düşünüyorum. Unutmak mümkün değil ama artık bu durum hayatımın bir parçası değil. Bu acı bugün benimle yaşamıyor. Hayatta kalmak istiyorsan başka seçenek yoktu. Bir toplantı yaptık ve bunu yapıp yapmamayı tartıştık. Yapmamak ölmek anlamına geliyordu ve herkes yemeye karar verdi.''

Coche'nin üzücü hikayesi 1993 yapımı Alive filminde anlatıldı ve Coche, filmde anlatılanların doğru olduğunu ifade etti.

UÇAK KAZASI NASIL OLMUŞTU?

12 Ekim 1972 Cuma günü, Uruguay'ın Old Christians isimli rugby takımı And Dağları üzerinden geçen bir uçuşla Şili’nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşma için yola çıkmıştı. Ancak fırtınalı dağ havası yüzünden, uçak geceyi geçirmek üzere Arjantin’in Mendoza şehrine indi. 13 Ekim öğleden sonra yolculuğa devam etmek üzere havalanan uçak kısa süre sonra dağlardaki bir geçidin üzerinden uçmaya başlamıştı.