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Yıllar sonra tekrar kep atmanın heyecanının yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 20:15 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bu sene de her kesimden ve her yaştan eğitim-öğretim gören öğrencilerini mezun ederken öğrencilerine bir kez daha kep atmanın mutluluğunu yaşattı.Türkiye’nin dört bir yanından ve toplumun farklı kesimlerinden gelen öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi Mezuniyet Töreninde buluştu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bu sene de her kesimden ve her yaştan eğitim-öğretim gören öğrencilerini mezun ederken öğrencilerine bir kez daha kep atmanın mutluluğunu yaşattı.
Türkiye’nin dört bir yanından ve toplumun farklı kesimlerinden gelen öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi Mezuniyet Töreninde buluştu. Genç yaşlı milyonlarca öğrencisi olan Açıköğretim Fakültesinde her yaştan insan eğitim görürken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezunlarını da diplomalarını aldı. 60-70 yaşında öğrencilerine yeniden kep atma duygusunu yaşatan Anadolu Üniversitesi’nde, engelli vatandaşlar da mezuniyet sevincini yaşadı. Ortaya çıkan manzara eğitimin yaşının olmadığını gösterirken, Anadolu Üniversitesi’nin de başarısını gözler önüne serdi.

"Okudu, buraya kadar geldi"
Yüzde 95 bedensel engelli olan ve Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun Tuba Mutuğu, annesi ile birlikte mezuniyet heyecanını yaşadı. Tuba Mutuğu’nun annesi Zöhre Mutuğu, kızının hala okumak istediğini belirterek, "Kızım 4 yıllık sosyoloji bölümü bitirdi. Burada kep atıp diplomamızı alıp gideceğiz. Kendisi aynı zamanda yazar, 2 tane de kitap yazdı. Kızım doğuştan bedensel engelli. Maşallah çok zeki. Okudu, buraya kadar geldi. Okumayı çok seviyor. İkinci, üçüncü üniversiteyi benden istiyor. Ben de yaşlıyım yapamam ama yine de belli olmaz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi okul bitirmek yetmiyor"
Elektrik teknikeri olarak görev yapan 70 yaşındaki Avni Yüksel, okumanın yaşının olmadığını ve torunlarına kep atarak bir hatıra bırakmak istediğini ifade etti. Yüksel, "Bu benim ikinci üniversitem. Bizim okuduğumuz zamanların üzerinden 50 yıl geçti. Bizim diplomalarımızı zor buldular. Yazıldık çok şükür. Bizim için iyi oldu. Hiç olmazsa beynim çalıştı, adalet okuduk, öğrenmiş olduk. Bizim zamanımızda kep falan yoktu. Torunlarımıza bir hatıra olsun dedik. Artık okumak çok kolay. Her sorunun bir cevabı vardır. Sorunun cevabını incelerlerse doğruyu yaparlar. Gençler kaliteli okullarda okusunlar, mutlaka yabancı dil öğrenmeleri lazım. Şimdi okul bitirmek yetmiyor. Yurt dışına gitsinler. Bir de hayat tecrübesi öğrensinler. Sadece okul bir şey vermez" şeklinde konuştu.

"40 yıl sonra yeniden kep atacağım"
Matematik Yüksek Mühendisi olan ve 60 yaşında Tarım Bölümüne başlayan Ayla Eren ise 40 yıl sonra yeniden kep atmanın mutluluğunu yaşayacağını söyleyerek, "Aslında Matematik Yüksek Mühendisiyim. Sistem Mühendisliği konusunda daha önce master yapmıştım. 40 yıl sonra yeniden kep atacağım. Çok keyifliyim. Aslında benim ilk mezun olduğum yıllarda terör olayları çok fazlaydı. Kep atma keyfini yaşamamıştım. Anadolu Üniversitesi bana bu keyfi yaşattı. 40 yıl sonra bir kep attım çok heyecanlıyım. Bundan sonra tarımı pratik olarak yapmak istiyorum. Sahaya inip çiftçilik yapmak istiyorum. Bunun için de girişimlerim oldu. Küçük bir yer aldık. Dalamanın bir köyünde köy hayatıyla tarım hayatına giriş yapacağız inşallah. Bu bölüm benim için çok faydalı oldu" dedi.

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