Yıllar sonra tekrar kep atmanın heyecanının yaşadılar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bu sene de her kesimden ve her yaştan eğitim-öğretim gören öğrencilerini mezun ederken öğrencilerine bir kez daha kep atmanın mutluluğunu yaşattı.

Türkiye’nin dört bir yanından ve toplumun farklı kesimlerinden gelen öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi Mezuniyet Töreninde buluştu. Genç yaşlı milyonlarca öğrencisi olan Açıköğretim Fakültesinde her yaştan insan eğitim görürken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezunlarını da diplomalarını aldı. 60-70 yaşında öğrencilerine yeniden kep atma duygusunu yaşatan Anadolu Üniversitesi’nde, engelli vatandaşlar da mezuniyet sevincini yaşadı. Ortaya çıkan manzara eğitimin yaşının olmadığını gösterirken, Anadolu Üniversitesi’nin de başarısını gözler önüne serdi.

"Okudu, buraya kadar geldi"

Yüzde 95 bedensel engelli olan ve Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun Tuba Mutuğu, annesi ile birlikte mezuniyet heyecanını yaşadı. Tuba Mutuğu’nun annesi Zöhre Mutuğu, kızının hala okumak istediğini belirterek, "Kızım 4 yıllık sosyoloji bölümü bitirdi. Burada kep atıp diplomamızı alıp gideceğiz. Kendisi aynı zamanda yazar, 2 tane de kitap yazdı. Kızım doğuştan bedensel engelli. Maşallah çok zeki. Okudu, buraya kadar geldi. Okumayı çok seviyor. İkinci, üçüncü üniversiteyi benden istiyor. Ben de yaşlıyım yapamam ama yine de belli olmaz" ifadelerini kullandı.