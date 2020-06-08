Yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den estetik itirafı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Türk sinemasının usta isimlerinden Aydan Şener, bilinmeyenlerini anlattı. Özel hayatı ve televizyon sektörü hakkında konuşan oyuncu, estetik konusuna da değindi.

Aydan Şener yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgili "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" dedi.

Ardından geçtiğimiz yıl paylaştığı bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan Şener, "Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor.Yadırganmıyor da. Çekiyorum, koyuyorum; düşünürsem koyamam, utanırım. Photoshop, filtre kullanmam samimiyetsiz buluyorum" dedi.

Uzun yıllardır yalnız olduğunu ve kimseyi kolay beğenmediğini söyleyen Aydan Şener, "Hayatıma girecek kişiyi araştırırım" şeklinde konuştu.