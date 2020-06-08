Yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den estetik itirafı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Türk sinemasının usta isimlerinden Aydan Şener, bilinmeyenlerini anlattı. Özel hayatı ve televizyon sektörü hakkında konuşan oyuncu, estetik konusuna da değindi.
Aydan Şener yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgili "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" dedi.
Ardından geçtiğimiz yıl paylaştığı bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan Şener, "Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor.Yadırganmıyor da. Çekiyorum, koyuyorum; düşünürsem koyamam, utanırım. Photoshop, filtre kullanmam samimiyetsiz buluyorum" dedi.
Uzun yıllardır yalnız olduğunu ve kimseyi kolay beğenmediğini söyleyen Aydan Şener, "Hayatıma girecek kişiyi araştırırım" şeklinde konuştu.
Aydan Şener yıllara meydan okuyor! İşte Şener'in son hali
Aydan Şener, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Çalıkuşu'ndan uyarlanan televizyon dizisindeki güzelliğiyle herkesi büyülemişti.
Aydan Şener 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Ailesi, Şener 1 yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti. Aynı yıl evlendi.
Daha sonra Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiye dizilerinde oynadı.
90'lı yıllarda dizi ve film çalışmaları yaptı. Oynadığı bazı filmler şöyle: "İki Kız kardeş", "Gül ve Diken", "Zühre", "Gölge Çiçeği", "Tutku", "Hicran", "Ay Işığında Saklıdır", "Kumru", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Yüzleşme", "Hüznün Yüzü", "Ah Nalan.
1988 yılında kızı Ecem doğdu, 1991 yılında eşinden ayrıldı. Aydan Şener artık dizi ve filmlerde rol almıyor ama tiyatroyu bırakmadı.
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