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  4. Yıllarca altına kaçıran kadın kirli çamaşırlarını satıyor! Şaşırtan sözler

Yıllarca altına kaçıran kadın kirli çamaşırlarını satıyor! Şaşırtan sözler

16.12.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca idrarını tutamama sorunları nedeniyle gençliğini utanarak ve zorbalıkla geçiren bekar bir anne, şimdi kirli iç çamaşırlarını OnlyFans'ta satarak paraya para demiyor.

Yıllarca altına kaçıran kadın kirli çamaşırlarını satıyor! Şaşırtan sözler

Candie Dixon, gençken sınıfta defalarca altını ıslattığı için küçük düşürüldü ama şimdi faturalarını ödemek için en büyük güvensizliğini kullanıyor.

Candie Dixon yıllarca doktorlara gitti ve doktorlar, kronik böbrek hastalığından muzdarip olduğunu ve durumunun o kadar kötü olduğunu söyledi ki, böbreklerinden birini aldırmak zorunda kaldı.

Genç kadın hayatının geri kalanında idrar tutamama sorunu yaşayamaya da devam edebilir.

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29 yaşındaki 3 çocuk annesi bu durumla barıştı ve son dönemde Onlyfans'ta oldukça meşhur. Candie, seks işçiliği ve yetişkin modelliği alanlarına yönelmeye karar verdikten sonra uygulamaya girdi.

Ekran Alıntısı

Üç çocuk annesi, yetişkin bebek bezi giymekle barıştığını ve bunları internette azgın hayranlarına satmanın kendisine güç verdiğini söylüyor.

Candie açıklamasında "Hayatım boyunca, dışarı çıktığımda bez takmak zorunda kalacağım ve onlardan utanacağım bir balonun içinde yaşayacağımı düşündüm. Bu konuda zorbalığa uğradım ama ıslak donlarım artık benim, ailemin ve çocuklarımın bağımsız olma ve finansal istikrara sahip olma sebebim" dedi.

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