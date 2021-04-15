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Yıllarca ayrı evlerde yaşadılar! Evli çift, 20 yıl sonra birlikte yaşamaya başladı

15.04.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yıllık ilişkileri boyunca ayrı evlerde yaşayan İngiliz çift, yıllar sonra aynı evde yaşamaya başladı. İlk kez birlikte yaşama kararı alan Claire ve David, ilişkilerinin bundan sonra nasıl gideceği konusunda oldukça heyecanlı.

Yıllarca ayrı evlerde yaşadılar! Evli çift, 20 yıl sonra birlikte yaşamaya başladı

20 yıllık ilişkileri boyunca ayrı evlerde yaşayan evli bir çift nihayet birbirleriyle yaşamaya karar verdi.

54 yaşındaki Claire Burke ve 48 yaşındaki kocası David, neden bu kadar yıl tek bir kez bile aynı evde yaşamadıklarını ise şöyle anlatıyorlar: ''Birbirimizi evlendik diye kısıtlama ihtiyacına girmek istemedik. Kendi alanlarımızda olmak ilişkimizi daha güçlü hale getirdi ve birbirimizi özledik. Ancak şimdi beraber yaşama kararı aldık. Bakalım bunu yapabilecek, üstesinden gelebilecek miyiz, zaman gösterecek.''

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David, kimsenin bana cevap vermeme hissini seviyordum, kendi kendime çok şey başardım umarım bundan sonra da böyle olacağız'' dedi.

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