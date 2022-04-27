Putin'i şoke edecek rakamlar! ''Yıllarca başka bir savaşa giremezler''

Uzmanlar, Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşta Rusya'nın yıllardır inşa ettiği askeri teçhizat gücünü kaybettiğini söylüyor. Ukrayna ordusunun bu sabah açıkladığı verilere göre, şu anda Kremlin teçhizatını oluşturan 939 tank, 185 uçak, 155 helikopter, 421 topçu birimi ve sekiz gemiye enkaz halinde. Kiev’den paylaşılan verilere göre, bu güne dek 22.400 Rus askeri de hayatını kaybetti.

SOVYET STOKLARINI KULLANABİLİR Mİ?

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden askeri analist Henry Boyd, Putin'in hala Rusya'nın dört bir yanında konuşlanmış büyük Sovyet dönemi yedek kuvvetlerinden yararlanabileceğini söyledi. Ancak çoğu Rus askerinin bunu kullanabilecek yetkinliğe sahip olmadığını da da belirtti.

"Çok sayıda Sovyet dönemi tankı, zırhlı araç ve topçu sakladılar. Muhtemelen eski sistemleri yeniden etkinleştirerek kaybettikleri teçhizatı telafi edebilirler, ancak araçları kullanacak mürettebata sahip olup olmayacakları ve eğer yaparlarsa, yeterli eğitime sahip olup olmadıkları konusunda birçok soru işareti var." dedi.

ASKER SAYISI 1 MİLYON OLMALIYDI

Ukrayna’nın kara ordusu 125.600 kişilik tam zamanlı aktif askerden oluşurken, Rusya'nın 280.000 tam zamanlı aktif askeri vardı. Ancak King's College London'ın Savaş Çalışmaları Bölümü'nde misafir profesör olan Michael Clarke'a göre, tüm ülkeyi ele geçirmek ve tüm nüfusu kontrol etmek için gereken Rus askerlerinin sayısı 1 milyona yakın olmalıydı.

Ukraynalı askerlerin karşı koyması, NATO ülkeleri tarafından gönderilen yüksek teknolojili silahlar ve Rusya'nın stratejik başarısızlıklarının gidişatın Kiev'in lehine dönmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor.



