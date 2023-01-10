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Yıllarca büyütmeye çalıştı! Küçük memelerine gelen yorumlara inat sütyensiz paylaştı

10.01.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların bedenlerine gelen yorumlar psikolojilerini ve sosyalliklerini etkileyebiliyor. Birçok kadın sosyal medyadan ve çevresinden aldığı kaba yorumlar nedeniyle estetik ameliyat oluyor. Küçük memeleri nedeniyle yıllarca eleştirilen genç kadın sütyensiz paylaşımlarıyla zorbalara meydan okudu.

Yıllarca büyütmeye çalıştı! Küçük memelerine gelen yorumlara inat sütyensiz paylaştı

Kadınlar memelerini büyütmek ve küçültmek için çeşitli operasyonlar yaptırıyorlar. Bu müdahaleler oldukça tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Lisa Banks, ergenliğinden itibaren düz göğüslerine gelen kötü yorumlar sebebiyle 15 yaşındayken ameliyat olmak için ailesine yalvardığını paylaştı. Lisa dergilerden sahte meme büyütücü tabletler satın aldı ve hatta kadınlığa geçiş yapan erkekler tarafından kullanıldığı iddia edilen şifalı otları denedi. Ancak yaptığı iki deneme de işe yaramadı.

YAPTIĞI YÖNTEMLER KENDİNİ KÖTÜ HİSSETMESİNE YOL AÇTI

AA-cup göğüslerini büyütmek için bir taş bile aldı, ancak bunun göğüslerini etkilemediğini ve kendisini daha kötü hissetmesine neden olduğunu söylüyor. 2019'da Lisa, vücudunu olduğu gibi sevmesi gerektiğine karar verdi ve Instagram hesabını, uzun süredir ilahlaştırdığı "mükemmel Barbie bebek" vücutlarına sahip iri göğüslü kadınlardan temizledi.

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Bu yöntem küçük göğsünü sevmeyi öğrenmesine yardımcı oldu. Lisa şimdi yaptığı sosyal medya gönderileriyle kendi vücudunu sergileyerek bedenini kucaklıyor ve diğer küçük göğüslü kadınlara destek oluyor.

YAŞLANDIKÇA FARKLI OLMANIN GURUR VERİCİ OLDUĞUNU ANLIYORSUNUZ

31 yaşında olan Lisa The Sun'a şunları söylüyor: "Instagram hesabımın zehirli olduğunu düşünüyorum - mükemmel Barbie bebek şekillerine sahip büstiyer kızlarla doluydu. Yaşlandığınızda, benzersiz ve farklı olmanın gurur duyulacak bir şey olduğunu anlıyorsunuz."

VÜCUDUNU SERGİLEMEKTEN KORKUYORDU

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Lisa, göğüs ölçüsü ve minyon yapısı konusunda kendini güvensiz hissetmeye başladığında ergenlik çağındaydı ve okulda kendini özellikle çekingen hissettiğini itiraf ediyor. Ascot, Surrey'de bir sahne sanatları okulunda okurken sınıf arkadaşlarının önünde üstünü değiştirmek zorunda olduğu için dans derslerinden korkuyordu.

"İNSANLAR GÖĞÜSLERİNİ KARŞILAŞTIRIRDI"

"Okul boyunca mücadele ettim" diye hatırlatıyor. "Biz genç kızlardık ve insanlar göğüslerini karşılaştırırdı. En küçük göğüslü kişi olmaktan nefret ederdim. Üstümü değiştirir ve insanlar fark etmesin diye köşeye saklanmaya çalışırdım."

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"GÖĞÜSLERİMİ BÜYÜTMEK İÇİN HER ŞEYİ DENEDİM"

Minyon çerçevesini gizlemek için Lisa büyük beden giysiler giydi ve "her zaman dolgulu bir sütyen giydi" Dergilerde gördüğü iri göğüslü kadınlara takıntılı hale geldi ve bulabildiği her ipucunu denedi. Lisa, "Göğüslerimi büyütmek için her şeyi denedim" diyor. "15 yaşımdayken annemden beni bir ameliyat danışmanlığına götürmesini istedim ve bunun için para biriktirmeye çalıştım. Bir tür dolgu prosedürüydü ve tehlikeli görünüyordu, bu yüzden neyse ki annem bunu yapmama izin vermedi."

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TEHLİKELİ TABLETLERDEN SATIN ALDI

"Bir dergiden tablet satın aldım - bende sivilce ve kramplara neden oldular, içinde ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tehlikeli olabilirlerdi. Yirmili yaşlarımın ortasında, göğüslerimi büyütmem için bana üç çeşit bitki veren Çinli bir bitki uzmanına bile gittim. Kadınlığa geçiş yapan erkeklerin göğüs büyütmek için kullandığını söyledi ama bu da işe yaramadı."

"KÜÇÜK GÖĞÜSLER TOPLULUĞU" KENDİNE GÜVENİNİ KAZANDIRDI

" Denediğim yöntemler işe yaramayınca yeterince iyi ya da kadınsı olmadığımı hissetmeye devam ettim." Lisa, 2019'da internette kendilerine "küçük göğüsler topluluğu" adını veren daha küçük göğüsleri olan bir grup kadınla karşılaştı.
Kendilerini seven ve vücutlarını gururla sergileyen yabancıların gönderilerini bulduktan sonra yavaş yavaş kendi tenine daha fazla güvenmeye başladı.

KENDİNE BENZEYEN KADINLARI TAKİP EDİYOR

Lisa, sosyal medyada düzgün vücutlu kadınları takip etmeyi bırakmaya ve onları kendisine daha çok benzeyen insanlarla değiştirmeye başladı. Kahramanları arasında göğüsleri küçük olan aktrisler olan Keira Knightley ve Natalie Portman yer alıyor. Şu anda Avustralya'nın Syndey kentinde yaşayan Lisa şöyle diyor: "Beslememi değiştirip bana benzeyen kadınları takip etmeye başladığımda her şey değişti."

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SOSYAL MEDYADA KÖTÜ YORUMLAR ALIYOR

Bir videoda, "Erkek gibi görünüyorsun" gibi zalimce yorumlar gönderen sosyal medya kullanıcılarına "Ama kendimi seviyorum" yanıtını verdi. Lisa şöyle diyor: "Kendimi çok iyi hissediyorum, diğer kızları kendi bedenlerinde harika hissetmeleri için cesaretlendirmeye o kadar odaklandım ki."


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