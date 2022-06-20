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Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin 130.000 sterlinlik borcunu ödemesini sağlayana kadar

20.06.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amy Sophia isimli genç kadın, yıllarca 34HH bedenindeki göğüsleri sebebiyle birçok zorluk yaşamış. Uzun süre istemediği bir ilgiye maruz kaldığını söyleyen genç kadın, bu durumu avantaja çevirip bir sosyal medya hesabı açmasının ardından şimdi hem vücudunu kabul ettiğini hem de nasıl ayda yüz binlerce sterlin kazandığını anlattı.

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin 130.000 sterlinlik borcunu ödemesini sağlayana kadar

27 yaşındaki Amy Sophia, yıllarca devasa büyüklükteki göğüslerinin çilesini çekmiş genç bir kadın. Uzun süre istemediği bir ilgiye maruz kalan ve kadınlar tarafından da psikolojik şiddet gördüğünü anlatan Amy, artık vücudunu kabul ediyor ve bedeniyle mutlu. Genç kadın bu değişime sebep olan şeyleri anlattı.

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BİRÇOK ZORLUK ÇEKTİ

Amy uzun süre bedenini sevmediğini, sırf göğüslerini saklamak için uğraştığından duruş bozukluğu olduğunu, kendine uygun kıyafetler bulamadığını, dışarı çıktığında erkeklerin istemediği ilgisine maruz kaldığını ve kadınlardan da sık sık aşırı tepki gördüğünü anlattı. 23 yaşındayken göğüs küçültme ameliyatı için doktora bile gitti ama ameliyatın detayları o kadar korkutucuydu ki Amy bunu düşünmek için kendisine biraz daha zaman verdi.

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FIRSATA ÇEVİRDİ

AMAYAY

Ancak bu süre zarfında Amy, bu durumu fırsata çevirebileceğini keşfetti. Daha önce saatte 8,50 sterlin kazanan bir spa terapisti olarak çalışan Amy, göğüslerinin ilgi gördüğünü biliyordu bu sebeple kendine bir sosyal medya hesabı açtı. Daha ilk ayında 7000 sterlin kazandı ve sonra büyük ilgi gördüğünü fark etti. Genç kadın bu sayede hem özgüvenini yeniden kazandı hem de yüz binlerce sterline ulaşan bir gelir elde etti.

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ŞİMDİ ÇOK MUTLU

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Amy'ye göğüslerini yeniden sevdiren şey ise kendisinin 100.000 sterline ulaşan ve ailesinin ise 30.000 sterlini bulan borcunu ödeyebilmek oldu. Artık oldukça mutlu hissettiğini söyleyen genç kadın "Şimdi bakışlar ve yorumlar beni rahatsız etmiyor. Sadece kıskandıklarını veya sorunları olduğunu biliyorum. Belli ki kendi içlerinde mutlu değiller." dedi. Ailesinin de ona minnettar olduğunu ve sonsuza kadar desteklediğini de ekledi.

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