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Yıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde! Binlerce dolar kazanıyor

21.10.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘peekaboo pumpkin’ ismini kullanarak paylaşımlar yapan kadın kısa sürede popüler olmayı başardı. İnsanları kendilerini sevmeye teşvik etmek için TikTok hesabında paylaşımlar yapan genç kadın, üne kavuştuktan sonra OnlyFans aracılığıyla fotoğraflarını satmaya başladı. Sosyal medya sayesinde binlerce dolar kazanan ‘peekaboo pumpkin’ kimi zaman sert eleştirilere de maruz kalıyor.

Yıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde! Binlerce dolar kazanıyor

Bir kadın sakalını kucaklayıp onu dünyaya göstermeyi başardığında şöhreti buldu. ‘Peekaboo pumpkin’ ismini kullanan sosyal medya yıldızının TikTok’ta yaklaşık olarak 51 bin takipçisi bulunuyor. Amerika’da yaşayan genç kadın ilham verici videoları sayesinde 474 bin beğeni aldı. 36 yaşındaki sosyal medya yıldızı sakallarını gösterdiği OnlyFans sayfası sayesinde beğeni topladı.

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“ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUM”

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Sadece boyun ve çene bölgesinde sakalları olduğundan söz eden genç kadın, çocukluk dönemlerinde bu durumla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı. Özellikle yaşıtları tarafından dışlandığını ve kendisini mutsuz hissettiğini ifade eden kadın, “Sakalımı kabul etmek, kendimi daha güvenli bir noktaya getirdi. Ancak kabul süreci bir hayli zordu, çok çalışmam gerekti. Şimdi çok daha mutlu bir yerdeyim” ifadelerini kullandı.

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Hastalığı nedeniyle çene ve boyun bölgesindeki tüylerin uzadığını söyleyen kadın, “Keşke daha dolu olsaydı. Sadece mevcut durumda alıştım ve kendimi çok seviyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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