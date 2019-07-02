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Yıllarca kadavra olmak için yaşadı, hayatını kaybedince toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 13 yıl önce "bedenim bilimin hizmetinde kullanılacağı için mutluyum" diyerek gönüllü kadavra olan Hasan Yukuşar 62 yaşında hayatını kaybetti.

Yıllarca kadavra olmak için yaşadı, hayatını kaybedince toprağa verildi

Zonguldak’ta 13 yıl önce "bedenim bilimin hizmetinde kullanılacağı için mutluyum" diyerek gönüllü kadavra olan Hasan Yukuşar 62 yaşında hayatını kaybetti. Ancak başvurduğu kurumda yeterli sayıda kadavra bulunması sebebiyle cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.
Kent merkezinde yaşayan 62 yaşındaki Hasan Yukuşar, boyacılık yaparak geçimini sağlıyordu. ilkokul mezunu olan Yukuşar, yaklaşık 13 yıl önce bir sağlık kurumuna gönüllü kadavra olmak isteğinde bulundu. İsteği bir süre sonra kabul edilen Yukuşar, "Bedenim çürümektense bilimin hizmetinde kullanılacağı için mutluyum" ifadelerine yer verdi.
Aradan yıllar geçmesinin ardından rahatsızlanan Yukuşar, Niğde’de bir bakımevine sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Yukuşar, hayatını kaybetti. Cenazesi yakınları aracılığıyla memleketine getirilen Yukuşar için cenaze namazı kılındı. Acılık Hz. Ali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yukuşar’ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.
"Kadavra kontenjanının dolu olduğunu söylediler"
Cenaze töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan yakın arkadaşı Recep Karaman, ilgili sağlık kurumuyla yasal prosedürler gereği irtibata geçtiklerini ifade etti. Ancak kurumun yeterli sayıda kadavrasının olduğunun belirtilmesi üzerine cenazeyi defnetmeye karar verdiklerini belirten Karaman, şöyle dedi:
"Hasan arkadaşım benim ilkokuldan arkadaşımdı. Uzun süre hastanede yattıktan sonra maalesef Zonguldak’ta bakım evi bulamadığımzdan Niğde’deki bakım evine gönderdik. Orada bir süre kaldı. Son dönemde de durumu ağırlaşınca vefat etti. Zonguldak’a getirerek son yolculuğuna uğurladık. Arkadaşımızın kadavra olmasıyla ilgili süreç vardı. Biz üniversite ile görüştük. Üniversitenin yeterli sayıda kadavrasının olduğunu ve Hasan kardeşimizi alamayacaklarını söylediler. Çünkü kadavranın saklama koşullarının farklı olduğunu söylediler. Şu anda alma imkanlarının olmadığını söyleyince biz de Hasan kardeşimizi toprağa vereceğiz. Ailesi çok fazla razı değildi. İlla bir mezarı olduğunu istiyordu."

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