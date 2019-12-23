Yıllarca muhafaza ettikleri eski eşyalar, şimdi servet değerinde

Siirt’teki bakırcı ustaları Osmanlı döneminden ve geçmişte Siirt’te yaşamış Ermenilerden kalma, bulundurdukları antika değerindeki eşyalarla adeta tarihe ışık tutuyor.

İçerisinde 200 yıldan 400 yıla kadar birçok antika değerindeki eşyaları muhafaza ettiklerini belirten bakırcı ustası Sezer Bakırcı, ürünlerin en çok kente gelen turistlerin ilgisini çektiğini ve bazılarının da bu ürünü satın almak istediğini söyledi. Kent merkezinde dedesinden kalma işi devam ettirdiklerini belirten bakırcı esnafı Sezer Bakırcı, “Burada görmüş olduğunuz eşyaların çoğu çok çok eski 200 ile 400 yıllık. Siirt’te dedelerimizden önce burada hep Ermeniler yaşardı. Bu parçaların çoğu onlardan kalma. Bizim dedelerimiz de bu mesleği onlardan öğrendiler ve bu eşyaların hepsine o zamandan itibaren sahiplendiler. Bu mesleği öğrenmiş oldular ve buraya kadar da getirmiş oldular. Burada görmüş olduğunuz şekilde bayağı eski, değerli antika ürünler var” dedi.

Değişik yıllara ait muhafaza edilen ürünler, sahan, ibrik, bakraç, divit, tas, lengel, terazi, ayakkabı kalıbı, kerpeten, çan gibi birçok eşya bulunuyor.

