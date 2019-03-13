Yıllarca şeker tezgahı olarak kullanılan mermer, Rum kadına ait 138 yıllık mezar taşı çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yıllarca şeker tezgahı olarak kullanılan mermer yassı taşın, 138 yıllık Rum kadına ait mezar taşı olduğu ortaya çıktı. Restore edilen mermer taş, müzeye kazandırıldı.

Alanya’da 1960’lı yıllarda şekerleme üretimi yapan Hasan Ciğerci’ye ait dükkana Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden ayaklı mermer tezgah getirildi. Ciğerci, dükkanda bu mermer tezgahı yaklaşık 15 yıl üzerinde şeker yoğurmak için kullandı. Hasan Ciğerci, 1980 yılında ise dükkanı, akrabası olan Alaaddin Ciğerci’ye devretti. Alaaddin Ciğerci de bir süre işlettiği dükkanı sağlık problemleri nedeniyle eşinin kardeşi Ahmet Kurtcepe’ye devretti. Kurtcepe de 1982 yılında işler duraklama noktasına gelince dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Dükkandaki malzemelerin bir kısmını satan ve bir kısmını da dağıtan Kurtcepe, mermer şeker tezgahı ise Alanya Kalesi’ndeki Hisariçi Mahallesi’nde bulunan evinin deposuna götürdü.

Mermer tezgahın mezar taşı olduğu ortaya çıktı

Ahmet Kurtcepe, 2017 yılında mermer tezgahı tekrar kullanmak için depodan çıkarırken düşürerek kırdı. Parçalara ayrılan mermer tezgahın altında farklı harflerle yazılar olduğunu fark eden Kurtcepe, durumu Hisariçi Mahalle Muhtarı Mustafa Bayrak’a söyledi. Bayrak da kırılan parçalardan bazılarını alarak incelenmesi için Alanya Arkeoloji Müzesi’ne götürdü. Müze yetkilileri, parçaları incelediklerinde, yıllarca tezgah olarak kullanılan taşın mezar taşı olduğunu ortaya çıkardı. Mezar taşının parçaları Kurtcepe’den alınarak, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarına gönderildi. Burada 1 ay boyunca temizlenerek restore edilen mezar taşı, 2017’de ’14 Mayıs Müzeler Haftası’nda Alanya Arkeoloji Müzesi’ne kazandırıldı. Müze yetkilileri, mezar taşının üzerinde, Grek alfabesiyle Türkçe yazılar olduğunu aktardı.