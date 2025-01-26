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Yıllarca tüm insanlığın kabusu olan Kovid-19'un kaynağı için dünyanın konuşacağı sözler! Bir ihtimale ağırlık verildi

26.01.2025 00:37
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2019'un sonlarına doğru Çin'de patlak verip yıllarca dünyayı kasıp kavuran Kovid-19'un kökeni tartışılmaya devam ediyor. Daha önce belirsizlik içinde olan CIA, yeni açıklamasıyla ihtimallerden birine ağırlık verdi. Dünya yeniden "Kovid-19 nereden, nasıl çıktı?" sorularına yanıt olarak gelen bu açıklamayla koronavirüsü konuşacak.

Yıllarca tüm insanlığın kabusu olan Kovid-19'un kaynağı için dünyanın konuşacağı sözler! Bir ihtimale ağırlık verildi

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Kovid-19 virüsünün ''büyük ihtimalle bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığı'' sonucuna vardı.

"LABORATUVAR KAZASI"

CIA'den yapılan açıklamada, dünya çapında 7 milyon, ABD'de ise 1,2 milyon insanın ölümüne sebep olan Kovid-19 virüsünün "muhtemel kaynağının" Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının kaynağının doğal sebeplere nazaran, "araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, varılan bu sonucun hala "düşük bir ihtimal" olduğu, bu değerlendirmeyi değiştirebilecek "herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin" değerlendirmeye devam edileceği vurgulandı.

CIA DAHA ÖNCE İKİRCİKLİKTEYDİ

CIA, daha önce de virüsün bir hayvandan mı insana geçtiğini yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bilgisini paylaşmıştı.

"EN MAKUL AÇIKLAMA"

ABD Senatosu tarafından hafta başında onaylanan yeni CIA Direktörü John Ratcliffe, uzun zamandır Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pandemi koronavirüs salgın
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