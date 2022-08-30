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Yıllarca yanlış biliyormuşuz! Doğru olduğunu sandığımız 7 bilgi

30.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık konusunda birçok farklı öneri ve fikir bulunuyor. Bu fikirler artık hayatımıza yerleşip alışkınlık olmuş olsa da birçoğu doğru değil. Dr Sara Kayat, doğru olarak bildiğimiz ama doğrulunun kanıtlanmamış olan bilgileri paylaşarak rahatlamanız gerektiğini belirtti.

Yıllarca yanlış biliyormuşuz! Doğru olduğunu sandığımız 7 bilgi

Sağlığımızı korumak ve çeşitli hastalıkları önlemek adına çok çeşitli bilgiler bulunuyor. Artık hayatımıza yerleşmiş olan bu bilgileri her gün uygulamaya çalışıyoruz. Ancak bu bilgilerin doğruluğunu hiç sorgulamıyoruz. Dr Sara Kayat çoğumuzun inandığı ama doğru olmayan 7 bilgiyi paylaştı.

KULAKLARI TEMİZLEMEK

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Birçok kişi kulaklarını özellikle pamuklu çubuklarla temizlemenin zararlı olabileceğinin ve enfeksiyonlara veya yaralanmalara yol açabileceğinin farkındadır. Dr Kayat, kulak kirinin kulağı koruduğunu, bunun için tüm kiri çıkarmaya çalışmamamız gerektiğini açıkladı. Dedi ki: "Kulaklarımız kendi kendini temizliyor. Bu tür küçük tüyleri var, bu tür nabız atıyor ve ağdayı dışarı itiyor. Ve böylece temizlemek için oraya bir şey sokmanıza gerek yok."

ÇOCUK ATEŞİ

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Dr Sara, ebeveynlerin çocuklarının ateşini tedavi etmeye çalışmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. "Ateş, vücudumuzun bir enfeksiyonla savaşması için bir yanıt olarak var, bu yüzden bu ateşi düşürürseniz, vücudunuzun onunla hızlı bir şekilde savaşma yeteneğini sınırlayabilirsiniz." Ana endişenizin, çocuğunuz kendini iyi hissetmiyorsa onu rahat ettirmek olması gerektiğini de sözlerine ekledi

SİĞİLLER

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Sağlık uzmanı, siğillerin rahatsız edici olmasına rağmen aslında tedavi edilmeleri gerekmediğini söyledi. "Bildiğimiz gibi vücudumuz virüslerden kendi kendine kurtulabiliyor. Bazı insanlar için bu sadece birkaç ay sürebilir. Diğer insanlar için yıllar alabilir. Seni gerçekten sinirlendiriyorlarsa, tedaviler yapabilirsin ama zorunda değilsin. Çoğu insanın siğili kendi başına iyileşecektir.

8 BARDAK SU İÇMEK

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Dr Sara, sağlıklı kalmak için günde en az sekiz bardak su içmemiz gerektiğine dair popüler sağlık efsanesini yıktı. Gün boyunca susuz kalmanın önemine dikkat çekti, ancak sekiz sayısını "tamamen keyfi bir sayı" olarak nitelendirdi ve almamız gereken su miktarının çevre gibi diğer faktörlere bağlı olduğunu söyledi. Dedi ki: "Neden herkesin günde sekiz bardak içmesi gerektiğini söyleyecek hiçbir kanıt bulamıyorum".

ANTİBİYOTİK İÇERKEN ALKOL TÜKETİMİ

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Dr Kayat, bağışıklık sisteminizi etkileyebileceğinden antibiyotik kullanırken içmemenin daha iyi olduğunu açıkladı. Ancak yaygın inanışa rağmen, çoğu antibiyotik alkolle etkileşime girmez. Dedi ki: "İnsanlar alkol içerlerse ilacın daha az etkili olacağından endişeleniyorlar. Durum böyle değil."

EKLEMLERİ KITIRDATMAK

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Birçok kişi bunu zararlı ve can sıkıcı bir alışkanlık olarak görür, ancak eklemlerinizi kıtırdatmak sizin için kötü değildir ve artrite neden olmaz. Dr Sara şunları söyledi: "İnsanlar bu sese neden olanın eklemler ve kemiklerin birbirine sürtmesi olduğunu düşünüyor, ama aslında sadece biraz gaz, eklemler arasında bir gaz balonu.
"Boğumlarınızı kırdığınızda, bir nevi dışarı çıkıyor ve eklemlerinize zarar vermiyor. Eklemleri kıtırdattığınız sırada herhangi bir ağrı, şişlik veya herhangi bir şey alıyorsanız, o zaman ciddi bir şey olabilir."

BEŞ SANİYE KURALI

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Popüler "beş saniye kuralına" göre, yere düşen yiyecekleri beş saniye geçmeden aldığınız sürece yerseniz sorun olmaz. Dr Sara şunları söyledi: "Evet, yemek yerde ne kadar uzun süre kalırsa bakterilerle temas etme olasılığı o kadar yüksek olur. Fakat bir saniyeliğine oradaysa, yine de bazı mikropları kapması muhtemeldir."

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