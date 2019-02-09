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Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 09:45 | Son Güncelleme

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski komiser yardımcısı Soner O. Adana'da yakalandı. Kayseri'den Adana'ya gelen ve sahte kimlik kullanan Soner O.'nun Suriyelilerin yaşadığı bölgede Suriyeli gibi görünerek saklandığı ortaya çıktı.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan bir operasyonda komiser yardımcısı Soner O. gözaltına alındı.

Soner O. terör örgütü üyesi olmak ve örgütün gizli iletişim ağı olan ByLock'u kullanmak suçlarından yargılanmasına başlandı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VAR

Soner O. bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ayrıca meslekten de ihraç edildi. Hapis cezası kesinleşen Soner O.nun aranması çıktı. Ancak Soner O. Kayseri'den Adana'ya gelerek burada Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bölgede Suriyeli gibi yaşamaya başladı.

SAHTE KİMLİK KULLANDI

Kendisine de Hünkar K. ismine bir sahte kimlik yaptıran Soner O. yakalanmayacağını düşündü. Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Soner O.'nun yaşadığı mahallede yabancılara yönelik uygulama başlattı. Bu uygulama sırasında polisler, yabancı uyruklu şahısların kimliklerin tek tek sorguladı. Bu arada polis Soner O.'yu da durdurarak kimlik sordu. Soner O., Hünkar K. adına düzenlenmiş sahte kimliği polise verdi.

POLİS 'SAHTE' DEYİNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Polis kimliği kontrol ederken çok yeni olduğu için şüphelenip "bu kimlik sahte" deyince Soner O. kaçmaya başladı. Polis de Soner O.'nun arkasından koşarak kovaladı. Kısa süren kovalama sonrası Soner O. ara sokaklarda yakalandı

Daha sonra emniyete getirilen Soner O. işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ Seyhan Suriyeli

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