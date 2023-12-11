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  4. Yıllardır aranıyorlardı! 81 ilde operasyonun düğmesine basıldı: 4 bin 951 firari yakalandı

Yıllardır aranıyorlardı! 81 ilde operasyonun düğmesine basıldı: 4 bin 951 firari yakalandı

11.12.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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Aranan şahıslara yönelik son 4 günde 81 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 4 bin 954 firari yakalandı.

Yıllardır aranıyorlardı! 81 ilde operasyonun düğmesine basıldı: 4 bin 951 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çember-8 operasyonlarının bilançosunu sosyal medyadan duyurdu.

Buna göre son 4 günde 81 İlde eş zamanlı olarak “aranan şahıslara” yönelik gerçekleştirilen ÇEMBER-8 operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" mesajını da verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya firari
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