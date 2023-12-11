Yıllardır aranıyorlardı! 81 ilde operasyonun düğmesine basıldı: 4 bin 951 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çember-8 operasyonlarının bilançosunu sosyal medyadan duyurdu.

Buna göre son 4 günde 81 İlde eş zamanlı olarak “aranan şahıslara” yönelik gerçekleştirilen ÇEMBER-8 operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" mesajını da verdi.

Son 4️⃣ gün içinde 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-8 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 4️⃣.9️⃣5️⃣1️⃣ firari yakalandı❗️



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki,

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz.… pic.twitter.com/do6bmUc3px — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 11, 2023







