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Yıllardır birbirinden uzak olan aileler etkinlikte bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, İkbal soyadını taşıyan akraba mensupları, düzenledikleri buluşma ile biraraya geldi.

Yıllardır birbirinden uzak olan aileler etkinlikte bir araya geldi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, İkbal soyadını taşıyan akraba mensupları, düzenledikleri buluşma ile biraraya geldi. Bir kısmı yurtu içi ve yurt dışında yaşayan ve aralarında kan bağı olmalarına rağmen birbirlerini hiç görmeyen akrabalar buluşma sonunda bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Nevşehir'in Kayaaltı Köyünden soyadı İkbal olan aileler Kayseri'de düzenledikleri programda buluştu. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte yıllardır birbirini görmeyen akrabalar hasret giderdi. Etkinliği düzenleyen Üstün İkbal, günümüzde akraba bağlarında ciddi zayıflama olduğunu belirterek, "Zayıflayan akraba bağlarını güçlendirmek için bir araya geldik. Aile bağımızı zayıflatan nedenlerin başında ekonomik güçler gelmektedir. Bizler Avrupa'da ülkemizin farklı illerinde yaşamaktayız. Maalesef farklı coğrafyalarda yaşamamız bizi bizden kopardı. Sadece düğün ve cenazelerde bir araya gelir olduk. Artık bu duruma son vermeliyiz. İlk olan bu buluşmamızı inşallah devam ettireceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yıllardır birbirinden uzak olan aileler etkinlikte bir araya geldi

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