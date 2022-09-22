HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yıllardır böylesi görülmemişti! Komşu İran'da tarihe geçecek günler: Protestolarda şiddetin dozu artı

Yıllardır böylesi görülmemişti! Komşu İran'da tarihe geçecek günler: Protestolarda şiddetin dozu artı

22.09.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkeyi yangın yerine çevirdi. Protestocuların öfkesi dinmek bilmiyor. Can kayıplarına bıçaklı saldırılarla yenileri ekleniyor. Protestolarda kan donduran ölümler meydana gelmeye başladı. Kanlı olaylar ülke tarihine benzer şekilde geçen İslam Devrimi'ni hatırlattı.

Yıllardır böylesi görülmemişti! Komşu İran'da tarihe geçecek günler: Protestolarda şiddetin dozu artı

Dünya bir yandan Rusya-Ukrayna savaşındaki şok gelişmeleri takip ederken diğer yandan yanı başımızdaki İran'da ülkeyi birbirine katan olaylara dikkat kesilmiş durumda. Komşu İran'da günlerdir süren protestolarda şiddetin dozu her geçen gün artarak devam ediyor. Mahsa Amini'nin (22) ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek ölümü halkı sokaklara döktü. Ülke geneline yayılan protestolarda can kaybı da her geçen gün artıyor. İran 1979'dan bu yana görülmemiş bir şok yaşıyor. Protestolarda ölü sayısı son olarak 10’a yükseldi.

20220921_2_55201802_81007602

MİLİS TEŞKİLATI ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ülke genelinde devam eden protestolarda İran’ın Meşhed kentinde gönüllü milis teşkilatı (Besic) üyesi Muhammed Resul Doostmuhammedi hayatını kaybetti.

Başlıksız-4

PROTESTOCULAR BIÇAKLA CAN ALDI

Tebriz kentinde de yine gönüllü Milis Teşkilatı’na (Besic) mensup Hüseyin Ocagi ise protestocular tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan bir diğer haberde ise, Gazvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gazvin kentinde dün gece de devam eden protestolarda 2’si gösterici toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

20220921_2_55201802_81007604

KARAKOLLAR ATEŞE VERİLDİ

Tahran'da başlayıp ülkenin diğer bölgelerinde sıçrayan protestolarda göstericiler polis karakollarını ateşe verdi.

20220921_2_55201802_81007603

KOMAYA GİRİP HASTANEDE ÖLMÜŞTÜ

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden olmuş ve halk sokaklarda protestolar gerçekleştirmişti.

20220921_2_55201802_81007605

20220921_2_55201802_81007607

AA-20220920-28945541-28945535-TAHRANDA_MAHSA_EMINININ_OLUMU_VE_AHLAK_POLISI_PROTESTO_EDILDI

AA-20220920-28945541-28945536-TAHRANDA_MAHSA_EMINININ_OLUMU_VE_AHLAK_POLISI_PROTESTO_EDILDI

AA-20220920-28945541-28945537-TAHRANDA_MAHSA_EMINININ_OLUMU_VE_AHLAK_POLISI_PROTESTO_EDILDI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya tüm dünyaya ilan etti: Kullanırız!Rusya tüm dünyaya ilan etti: Kullanırız!
Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştüMarmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü
Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!
Anahtar Kelimeler:
İran Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

İlginizi Çekebilir

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.