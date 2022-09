Yıllardır böylesi görülmemişti! Komşu İran'da tarihe geçecek günler: Protestolarda şiddetin dozu artı

Dünya bir yandan Rusya-Ukrayna savaşındaki şok gelişmeleri takip ederken diğer yandan yanı başımızdaki İran'da ülkeyi birbirine katan olaylara dikkat kesilmiş durumda. Komşu İran'da günlerdir süren protestolarda şiddetin dozu her geçen gün artarak devam ediyor. Mahsa Amini'nin (22) ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek ölümü halkı sokaklara döktü. Ülke geneline yayılan protestolarda can kaybı da her geçen gün artıyor. İran 1979'dan bu yana görülmemiş bir şok yaşıyor. Protestolarda ölü sayısı son olarak 10’a yükseldi.

MİLİS TEŞKİLATI ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ülke genelinde devam eden protestolarda İran’ın Meşhed kentinde gönüllü milis teşkilatı (Besic) üyesi Muhammed Resul Doostmuhammedi hayatını kaybetti.

PROTESTOCULAR BIÇAKLA CAN ALDI

Tebriz kentinde de yine gönüllü Milis Teşkilatı’na (Besic) mensup Hüseyin Ocagi ise protestocular tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan bir diğer haberde ise, Gazvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gazvin kentinde dün gece de devam eden protestolarda 2’si gösterici toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

KARAKOLLAR ATEŞE VERİLDİ

Tahran'da başlayıp ülkenin diğer bölgelerinde sıçrayan protestolarda göstericiler polis karakollarını ateşe verdi.

KOMAYA GİRİP HASTANEDE ÖLMÜŞTÜ

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden olmuş ve halk sokaklarda protestolar gerçekleştirmişti.