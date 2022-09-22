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Yıllardır bu hastalıkla savaşıyor! Sedef hastalığının etkilerini iç çamaşırıyla paylaştı

22.09.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplum hastalıklara karşı oldukça zorba olabiliyor. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlar hasta kişileri zor durumlara düşürebiliyor. Ancak yıllardır sedef hastalığıyla uğraşan Claire Spurgin hastalığının etkilerini paylaşarak kötü yorumlara karşı savaş açtığını gösterdi.

Yıllardır bu hastalıkla savaşıyor! Sedef hastalığının etkilerini iç çamaşırıyla paylaştı

Sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis, kronik seyirli ve tedavisi olmayan bir hastalıktır ve tüm dünyada yaklaşık %1-3 oranında görülür. Sedef hastalığı, vücudun kendi dokularına karşı geliştirdiği bir hastalıktır. Genellikle 30 yaşından sonra görülen bu hastalık doğumdan itibaren de görülebilir. 25 yaşındaki Claire Spurgin sedef hastalığından oluşan cilt lekelerini önceden kapattığını ancak bu işlemin oldukça yorucu olduğunu söyledi. Zamanla cilt lekeleriyle barışan Claire bu lekeleri kapatmamaya başladı.

TEDAVİ SADECE SEMPTOMLARI HAFİFLETEBİLİYOR

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Claire, çektiği fotoğrafları Instagram'da güçlendirici bir mesajla yayınladı: "Geri dönüş. Sedef hastalığınız geri geldiğinde kaşıntı sizi çıldırtıyor." Tedavi semptomları hafifletmeye yardımcı olsa da Claire, sedef hastalığının kendisini etkilemeye devam edeceğini biliyor. Claire, hastalığının hayatını yönetmesine izin vermek yerine, içinde bulunduğu cildi kabul ediyor.

VÜCUDUNUZDA SEDEF HASTALIĞI GENİ OLABİLİR

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2017 yılında sedef hastalığı teşhisi konan Claire, geçen yılki yaşadıkları hakkında Daily Star'a konuşmuştu. "İlk öğrendiğimde 19 yaşındaydım. O yaşta görünüşün için daha çok endişeleniyorsun. Vücudunuzda sedef hastalığı geni olabilir, ancak tetiklenene kadar sedef hastalığınız olmayabilir.

GÜNEŞ YANIĞI SEDEF HASTALIĞININ TETİKÇİSİ OLDU

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"Omuzlarımda güneş yanığı vardı ve bu benim sedef hastalığımın tetikleyicisiydi, güneş yanığı asla iyileşmedi, omuzlarım çok kurudu ve sonra vücudumda diğer noktalar belirmeye başladı. Sonra yayılmaya devam etti." Claire, gönderileriyle binlerce kişiye ilham veriyor ve sedef hastalığı olan diğerler kişileri de rahatlatıyor.
"Bu paylaşımı yaptığımda artık saklanmıyormuşum gibi hissettim."dedi.

SEDEF HASTALIĞI NEDEN OLUR?

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  • Boğaz ya da cilt enfeksiyonu
  • Soğuk ve kuru iklim şartları
  • Farklı otoimmün hastalıkların eşlik etmesi
  • Deri travmaları
  • Stres
  • Tütün kullanımı ya da sigara dumanı maruziyeti
  • Aşırı alkol tüketimi
  • Steroid türevi ilaçlardan hızlı kesilmesi sonrası
  • Bazı tansiyon veya sıtma tedavisi için başvurulan ilaçların kullanımı sonrası

SEDEF HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Sedef hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir, virüs veya bir mikrop yoluyla ortaya çıkmaz. Lakin aile fertlerinden birisinde bu hastalık görülmüş ise kişide de olabilir. Her yaşta ortaya çıkabilen bu hastalığa erkeklerde 45 ile 65 yaş aralığında kadınlarda ise 15-20 yaş aralığında daha çok rastlanır. Sedef hastalığı bulaşıcı değildir ancak yayılım gösterir. Et ürünleri, alkol ve sigara tüketimi ile hastanın vücudunda zaman geçtikçe dağılma ve büyüme gösterebilir.

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