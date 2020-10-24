Yıllardır ekrana çıkmıyor! İşte Kartal Tibet'in yıllar içindeki değişimi

Yakışıklığıyla bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Kartal Tibet'in son hali zamanın ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne serdi.

Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Kartal Tibet'in son halini görenler "Zaman çok acımasız" demekten kendini alamıyor.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR

Yakışıklığıyla bir döneme damga vuran usta oyuncu, 27 Mart 1939 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Sayısız filme imza atan Kartal Tibet'in 40 yıl içindeki değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.