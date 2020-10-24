MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıllardır ekrana çıkmıyor! İşte Kartal Tibet'in yıllar içindeki değişimi

Yıllardır ekrana çıkmıyor! İşte Kartal Tibet'in yıllar içindeki değişimi

24.10.2020 13:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yıl önce Yeşilçam'da tanıdığımız ünlülerin yıllar hallerini merak ediyor musunuz? İşte bazen gülerek bazen de ağlayarak televizyonda izlediğimiz o tanıdık yüzlerin yıllar sonraki halleri...

Yakışıklığıyla bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Kartal Tibet'in son hali zamanın ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne serdi.

Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Kartal Tibet'in son halini görenler "Zaman çok acımasız" demekten kendini alamıyor.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR

Yakışıklığıyla bir döneme damga vuran usta oyuncu, 27 Mart 1939 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Sayısız filme imza atan Kartal Tibet'in 40 yıl içindeki değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Ünlü oyuncuların son hali

Aydan Adan

Aydan Adan
Aydan Adan

Beyhan Saran

Beyhan Saran
Beyhan Saran

Emel Sayın

Emel Sayın
Emel Sayın

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
Ajda Pekkan

Selçuk Yöntem - Mehmet Ali Erbil

Selçuk Yöntem - Mehmet Ali Erbil
Selçuk Yöntem - Mehmet Ali Erbil
Zeynep Değirmencioğlu 1972- 2019
Hakan Ural
Esen Püsküllü
Nlüfer Açıkalın
Fatma Belgen
Aydan Şener
Bahar Öztan
Bulut Aras
Sertan Acar
Ahmet Mekin
Fatma Girik
Banu Alkan
Cüneyt Arkın
Ediz Hun
Ajda Pekkan
Ekrem Bora
Eşref Kolçak
Ferdi Tayfur
Filiz Akın
Göksel Arsoy
Hülya Koçyiğit
İbrahim Tatlıses
İlyas Salman
İzzet Günay
Kartal Tibet
Metin Akpınar
Muhterem Nur
Murat Soydan
Perihan Savaş
Serpil Çakmaklı
Türkan Şoray
Tarık Akan
Orhan Gencebay
Itır Esen
Halit Akçatepe
Gülşen Bubikoğlu
Ayşen Gruda
Münir Özkül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
kim doğduğu gibi kalıyorki onlarda kalsın insan doğar büyür ölür bunu kimse değiştiremez
Bir zamanlar kartaldı. vefat edenleri koymayın. onların son hali kemikten ibaret
Ahmet Mekin abim kralsın kralll.

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?

Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı

Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti

İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı

İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı

İspanya'da 2. kez ulusal OHAL

İspanya'da 2. kez ulusal OHAL

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

Diğer Haberler

Deniz Akkaya isyan etti: Ey kendini Müslüman zannedenler!

İsyan etti: Ey kendini Müslüman zannedenler!

Doğa Rutkay’dan Şevval Şahin’e destek! ‘Sunanların yerine utandım’

Destek geldi! ‘Sunanların yerine utandım’

Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

Cem Yılmaz'a Sağlık Bakanı sorulunca... 'Ne olur yapmayın!'

Oğlunun yanında Sağlık Bakanı sorulunca...

Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’den yeni açıklama! ‘Evdeyim...’

'Hastalandım evde dinleniyorum'

Son dakika! Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası koronavirüs olmuştu! Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti!

Yardım istemişlerdi! Kötü haber geldi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.