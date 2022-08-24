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Yıllardır Galileo'ya ait olduğu söyleniyordu... O mektup sahte çıktı!

24.08.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözlemsel astronominin babası Galileo Galilei tarafından yazıldığı söylenen bir mektubun sahte olduğu anlaşıldı. ABD'deki Michigan Üniversitesi, Galileo Galilei tarafından kaleme alındığı düşünülen, elle yazılmış mektubun aslında sahte olduğunu duyurdu. Gerçek, bir tarih profesörünün bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmesi sonrası gün yüzüne çıktı.

Yıllardır Galileo'ya ait olduğu söyleniyordu... O mektup sahte çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Michigan Üniversitesi, ünlü astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi Galileo Galilei tarafından kaleme alındığı düşünülen el yazısıyla yazılmış bir mektuba fazlasıyla değer veriyordu. Hatta üniversite söz konusu mektubu bir mücevher olarak kabul ediliyordu. Ancak Michigan Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonundaki mektubun tamamen sahte olduğu tespit edildi.

TARİHİ MEKTUBUN ARKASINDAN SAHTECİLİK ÇIKTI!

Georgia Eyalet Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Nick Wilding'in bulgularının araştırılmasının ardından kütüphane, mektubun arkasında aslında 20. yüzyıldan kalma bir sahtecilik olduğu sonucuna vardı.

mektup

Science Alert'in haberine göre Nick Wilding, mektubun bir görüntüsünü gördüğünde, bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendi. Wilding, The New York Times'a verdiği demeçte, mürekkep, el yazısı ve bazı sözcük seçimlerinin 17. yüzyıla ait bir belge için tuhaf göründüğünü söyledi.

Wilding, Mayıs 2022'de Michigan Üniversitesi Kütüphanesi küratörü Pablo Alvarez'e endişeleriyle ilgili bir e-posta gönderdi ve bu e-postayı alan Michigan Üniversitesi konuyla ilgili bir inceleme başlattı.

Üç ay sonra üniversite Wilding'in haklı olduğunu açıkladı. Belge Galileo tarafından değil, büyük olasılıkla 1920'lerde ve 1930'larda sahtekarlık ile ünlenen Tobia Nicotra tarafından kaleme alındı. Bu bulguyu perçinleyen şey ise mektuptaki filigran oldu.

BU TARZ EN ESKİ KAĞITLAR 1770'E KADAR UZANIYOR

Galileo Galilei'nin yazdığı mektuptaki filigranda, kağıt üreticisinin baş harfleri olan "AS" ve İtalya'nın Bergamo şehrinin kısaltması olan "BMO" bulunuyor. BMO monogramına sahip bilinen en eski kağıtlar ise 1770'e kadar uzanıyor. Yani belge bundan daha eski olamazdı. Galileo Galilei ise 15 Şubat 1564'te doğup 8 Ocak 1642'de öldü.

Dahası, üniversite mektubun 1930'lardan önce var olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı.

Wilding'in New York City'deki Morgan Kütüphanesi koleksiyonlarında da Tobia Nicotra'nın benzer bir Galileo sahtekarlığı (1607'den kalma bir mektupta) keşfettiği belirtildi.

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Michigan mektup galileo galilei
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