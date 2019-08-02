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Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen başarılı operasyonların ardından terörün tamamen temizlenmesi ile oluşan huzurla birlikte yıllar sonra silah sesleri yerine koyun ve kuzu sesleri yankılanmaya başladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen başarılı operasyonların ardından terörün tamamen temizlenmesi ile oluşan huzurla birlikte yıllar sonra silah sesleri yerine koyun ve kuzu sesleri yankılanmaya başladı. Teröristlerin ’ikinci Kandil’ olarak değerlendirdikleri Kato Dağında güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarla sağlanan huzurun ardından göçerler yıllar sonra bölgedeki yaylalarda kamp kurdu.
Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı zirvesine göçerler yerleşti. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın önderliğinde 2017’de Kato Dağına yapılan geniş çaplı operasyon sayesinde bölge huzura kavuşmuş ve güvenlik kuvvetleri Kato Dağının tam zirvesinde üs bölgesi inşa etmişti. Teröristlerin ’ikinci Kandil ve girilemez’ dedikleri bölgeler, güvenlik kuvvetleri tarafından temizlendikten sonra göçerler yıllardır gidemedikleri yaylalara akın etmeye başladı. Huzur ve güvenliğin sağlandığı Akçayol köyündeki Hale Yaylası artık göçerlerin mekanı oldu. 3 bin rakımlı yaylada 4 ay boyunca kalan göçerler peynir, yoğurt ve süt üretimiyle ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Akçayol köyünden atlarla ve motorlarla Kato Dağı zirvesine çıkan göçerler burada hayvanlarını besliyor. Muhteşem doğası ve havasıyla baş döndüren yaylalarda artık huzur hakim.

"Teröristler Kürtler için savaşmıyor"
Faysal Gök isimli göçer, ilçedeki en güzel yaylalardan biri olan Hale Yaylasında artık huzurun hakim olduğunu söyledi. Gök, "Allah devletimize zeval vermesin, Mehmetçiğimiz sayesinde artık yaylalarımıza geri döndük. Yıllardır bölgemizde teröristlerin varlığından dolayı buralara gelemiyorduk. Üç köy boşalttık teröristlerin eylemleri yüzünden, şimdi Akçayol köyündeyiz. Çok şükür Rabbime eskisi gibi değil, Kato Dağının tam zirvesine çıkıp hayvanlarımızı otlatabiliyoruz. Herkes bunu bilsin ki teröristler Kürtler için savaşmıyor. Eğer Kürtler için savaşmış olsalardı bizi neden 3 köyü boşaltmak zorunda bıraktılar. Çok şehit verdik. Allah’a çok şükür şimdi bölgemiz çok huzurlu her yere gidebiliyoruz. Kürt Türk kardeştir bunu bölmek isteyenler kalleştir. Bizler tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan diyoruz. Bizim sadece yollarımız biraz sıkıntılı yoksa başka hiçbir sorunumuz yok şükürler olsun" dedi.

Yaylalar artık serbest
Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve adını tüm dünyaya duyuran Faraşin, Marinus, Meydan ve son olarak Hale Yaylası teröristlerden temizlendikten sonra buralar yıllar sonra göçerlere açıldı. İlçenin her tarafına gidebilen doğa severler ve fotoğrafçılar ilk defa keşfedilen alanları fotoğrafladı. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ilçede bulunan Hale Yaylasına çıkarak kamp kurdu. Burada göçerlerle beraber iki gün boyunca kalan heyet daha sonra tekrar ilçe merkezine geri döndü. Dernek üyeleri doğa severleri ilçelerine davet etti.

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı
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