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Yıllardır karın ağrısı çekiyordu! 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında…Çocuk sahibi olamamasının sebebi buymuş

19.08.2024 14:20
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Adana'da yaşayan G.D. (40), 20 yıldır çocuk sahibi olma hayali kuruyordu. Diyarbakır’da özel bir hastaneye giden G.D.’ye yapılan tetkiklerin ardından karnında büyük bir kitle olduğu tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı. Kitlenin 10 kilo ağırlığında 30 santimetre çapında olduğu belirlendi.

Adana’da yaşayan ve 24 yıldır evli olan G.D., 20 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çeşitli tedaviler görürken, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle Diyarbakır’da özel bir hastaneye başvurdu. G.D.’ye yapılan tetkiklerde, karnında büyük bir kitle olduğunun tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı.

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Ameliyat esnasında G.D.’nin karnından 10 kilo ağırlığında ve 30 santimetre çapında kitle çıkartıldı. Operasyonla sağlığına kavuşan G.D., tedavisinin ardından taburcu edilecek.

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‘‘ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMA VE KARIN ŞİŞKİNLİĞİYLE BAŞVURDU’’

Operasyonu gerçekleştiren ekibin başında bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fuat Zaman, “Hastamız aşırı karın şişkinliği, karında büyüme, aşırı kanama ve çocuk sahibi olamama şikayetleriyle bize geldi. Biz ultrason yaparken hastanın karnını tamamen dolduran 30 santimetre büyüklüğünde ve 10 kilo ağırlığında büyük bir kitle tespit ettik. Bunu miyom olarak değerlendirdik. Hastaya ameliyatı önerdik. Çünkü tamamen rahmi ve karnı kaplayan bir kitleydi. Ameliyatı gerçekleştirdik, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Hasta şu anda yatağında’’ dedi.

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‘’ÇOCUK TEDAVİSİ YAPACAĞIZ’’

Yaşı ileri ve çocuk arzusu olan hasta 1-2 ay sonra iyileşince bir rahim filmi çekip çocuk tedavisi yapacağını ileten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zaman, ‘‘Hastanın şu an genel sağlık durumu çok iyi, mobilize ve yemesi, içmesi her şey normal. Bu tür hastaların uzun süreli şikayetleri oluyor. Ama aşırı kanama, halsizlik ve karın şişkinleri artınca mecbur geliyorlar. Bu da biraz gecikmiş bir vakaydı, 24 yıldır evli ve 20 yıldır bu şikayetleri var. Başta dikkat edilmemiş ve önemsenmemiş. Şikayetler artıp son evreye gelince, hasta bize geldi” diye açıkladı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karın ağrısı Adana Diyarbakır
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