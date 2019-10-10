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Yıllardır süren karanlık 30 dakikada ışığa dönüşüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Gözlerindeki saydam tabakada doğuştan ya da sonradan meydana gelen rahatsızlıklar nedeniyle görme yetilerini kaybeden hastalar için kornea nakli umut ışığı oluyor - Hayatını kaybeden kişilerden alınarak özel solüsyonlar içinde tutulan kornealar, ortalama 30 dakika süren ameliyatlarla nakledilerek hastaların görme hayallerine kapı aralıyor - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal: - "İhtiyacı olan her yaş grubundaki hastalara nakil yapabiliyoruz, yeter ki bağış olsun"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Gözlerindeki saydam tabakada doğuştan ya da sonradan çeşitli nedenlerle görme yetilerini tamamen veya kısmen kaybeden hastalar, ortalama 30 dakika süren kornea nakliyle yeniden ışığa kavuşuyor.

Kornea nakli birçok hasta için umut ışığı taşıyor. Hayatını kaybedenlerin gözlerinin sadece ön bölgesindeki saydam doku alınıyor ve özel solüsyonlar içinde tutuluyor. Yapılan incelemelerin ardından belirlenen hastaya ortalama 30 dakika süren ameliyatla kornea nakli gerçekleştiriliyor.

Nakil öncesinde yıllardır karanlık bir dünyada yaşayan, günlük hayatlarını sürdürmekte, yürümekte, çalışmakta zorlanan hastalar, nakille görmeye ve hayatlarını sağlıklı şekilde devam ettirmeye başlıyor.

Organ nakli konusunda yapılan başarılı ameliyatlarla birçok hastaya umut ışığı olan Akdeniz Üniversitesi, kornea nakliyle de yılda 200 hastanın dünyaya açılan penceresini aydınlatıyor.

- Anadolu Ajansı ekibi kornea naklini görüntüledi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal ve ekibinin sonradan görme yetisini kaybeden 65 yaşındaki Nurettin Cüce'ye gerçekleştirdikleri kornea nakli operasyonunu Anadolu Ajansı ekibi görüntüledi.

Ameliyata alınan Cüce'nin görme yetisini kaybeden kornea alındı, gözü temizlendi. Bağışçıdan alınan ve solüsyon içinde tutulan saydam tabaka Cüce'ye nakledildi. Yaklaşık yarım saat süren başarılı operasyonun ardından servise alınan Cüce, herhangi bir sorun olmazsa bir hafta sonra taburcu edilecek. Belli periyotlarla kontrole gelecek Cüce, 10 yıldır süren görme probleminden kurtulmuş olacak.

- Bir günde 10 nakil

Prof. Dr. Ünal, gözün önündeki saydam tabakanın işlevini yitirmesiyle görme kaybının ortaya çıktığını, bu tür hastaların kornea nakliyle sağlıklarına kavuştuklarını söyledi.

Kornea naklini "şeffaflığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş kornea dokusunun çıkarılarak yerine donörden alınan sağlıklı kornea dokusunun yerleştirilmesi ameliyatı" olarak tanımlayan Ünal, "İhtiyacı olan her yaş grubundaki hastalara nakil yapabiliyoruz, yeter ki bağış olsun." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yılda yaklaşık 200 hastaya kornea nakli yaptıklarını aktaran Ünal, bağışa göre sayının değişebildiğini dile getirdi. Bazı haftalar 10-15 nakil yaparken, bazı haftalar bağış olmadığı için hiç nakil yapamadıklarını vurgulayan Ünal, "Bağışla alakalı bir durum. Bir günde bugüne kadar en fazla 10 nakil yaptık, bu bizim rekorumuzdu." diye konuştu.

Kornea bağışının diğer organlara göre daha yüksek olduğuna değinen Ünal, yapılan bağışlarla hastaların dünyasının aydınlatıldığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Ünal, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Diyanet İşleri Başkanlığınca organ bağışı yönünde açıklamalar yapıldığını ancak istenilen noktaya henüz ulaşılamadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi kornea nakil Prof. Dr. Mustafa Ünal

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