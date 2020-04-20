Yıllardır tartışılıyordu! İstanbul'dan Uludağ görülüyor mu?

Sağlık ve İçişleri Bakanlığının korona virüs kapsamında aldığı tedbirler ve ‘Evde kal’ çağrılarıyla özellikle büyükşehirlerde cadde ve sokakları boşalttı. Sadece Bursa’da değil İstanbul’da da trafik ve sanayiden kaynaklanan hava kirliliği azalırken, kısa süreliğine de olsa hava eski temizliğine kavuştu. Lodoslu havalarda nadir görülen İstanbul’dan Uludağ manzarası tekrar görüldü.

Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından Uludağ’ın görülmesinin ilk olmadığı belirten Bursalı Tarihçi Ömer Kaptan, Eski İstanbul gravürlerinde seyyahların, ressamların İstanbul silüetlerinin arkasında Uludağ’ı pek çok defa resmettiklerini belirtti.

Ömer Kaptan, teknolojinin ilerlediği 21. yüzyılda son model fotoğraf makinaları ve kameralar ile kayıt altına alınan bu manzaranın 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olan çizimlere bakıldığında Antoine de Favray ve W.H.Bartlett gibi ressamların Uludağ’ı da İstanbul silüetinin arkasında sıkça tasvir ettiklerini ifade etti.

Konu hakkında İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Bursalı Tarihçi Ömer Kaptan, Evliya Çelebi’nin 1640’lı yıllarda Bursa’ya gelip Ruhban Dağına çıktığında çok güzel kayıtlar aktardığını ifade etti.