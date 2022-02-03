HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yıllardır tepemizde! NASA fişini çekecek planı açıkladı: "Uzaydaki ev" böyle yok edilecek

Yıllardır tepemizde! NASA fişini çekecek planı açıkladı: "Uzaydaki ev" böyle yok edilecek

03.02.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) denize düşürme planını ortaya koydu. NASA, astronotların "uzaydaki evi" olarak da bilinen uzay istasyonunu bir "uzay aracı mezarlığına" düşürerek yok edecek. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun imha edileceği tarih ise az çok belli.

Yıllardır tepemizde! NASA fişini çekecek planı açıkladı: "Uzaydaki ev" böyle yok edilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), yıllar boyu 244 astronota ve uzay turistine ev sahipliği yaptı. Bu yüzden astronotların uzaydaki evi olarak benimsendi. Ancak bir gerçek var; 1998'de fırlatılan uzay istasyonu artık yaşlanıyor ve tamir edilmesi gittikçe zorlaşıyor. Bu yüzden 150 milyon dolarlık uzay istasyonunun artık görevini tamamlaması bekleniyor. Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 10 yıldan daha kısa bir süre sonra yok etmeye hazırlanıyor.

NASA, POINT NEMO NOKTASINI DÜŞÜNÜYOR

The Sun'ın haberine göre; NASA, uzay istasyonunu 2031 yılına kadar Dünya'ya indirmeyi ve sözde bir uzay aracı mezarlığına indirmeyi planlıyor. Uzay ajansı bunun için ise Güney Pasifik Okyanusu’nda Pitcairn Adaları yakınlarında yer alan ve Point Nemo adı verilen bir noktayı düşünüyor. Yaklaşık 4.000 metre derinliğinde olan ve tam anlamıyla hiçliğin ortasında olan bu yer, roketleri ve uyduları Dünya'ya indirmek için ideal bir nokta olarak görülüyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2030'a kadar çalışır durumda tutmayı taahhüt ettiği belirtiliyor. Ancak bu tarihten sonra istasyonun aşağı inmesi ve yok olması gerekecek.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NASIL YOK EDİLECEK? İŞTE PLAN

Plan, uzay istasyonunun irtifasını yavaşça düşürmekten geçiyor. Daha sonra Dünya'nın atmosferi geri kalan kısmı halledecek. Atmosfer, istasyon alçaldıkça yoğunlaşacak. Böylece ıssız alana düşürülüp yok edilecek.

PEKİ NASA UZAY İSTASYONUNU NEDEN UZAYDA BIRAKMIYOR?

Uluslararası Uzay İstasyonu, halihazırda bulunduğu yörüngede kalabilir ve bir uzay çöpü olarak yıllarca uzayda kalabilir. Ancak uydulara çarparak tehlike yaratabilir. Bu yüzden istasyonu düşük Dünya yörüngesinde terk etmek tehlikeli olurdu.

Bir rapora göre NASA, Uluslarası Uzay İstasyonu'nu 2030 yılına kadar güvenli bir şekilde çalıştırabilmeyi umuyor. Gelecekte ise Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ve Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin gibi özel şirketlerin devreye girip görev üstlenmesi isteniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uydu görüntülerine yansıdı! Sınıra sadece birkaç kilometre uzaklıktalarUydu görüntülerine yansıdı! Sınıra sadece birkaç kilometre uzaklıktalar
Üçlü cinsel ilişki cinayetinde yeni gelişme! Kameralar... Üçlü cinsel ilişki cinayetinde yeni gelişme! Kameralar...
El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.