Yıllardır tepemizde! NASA fişini çekecek planı açıkladı: "Uzaydaki ev" böyle yok edilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), yıllar boyu 244 astronota ve uzay turistine ev sahipliği yaptı. Bu yüzden astronotların uzaydaki evi olarak benimsendi. Ancak bir gerçek var; 1998'de fırlatılan uzay istasyonu artık yaşlanıyor ve tamir edilmesi gittikçe zorlaşıyor. Bu yüzden 150 milyon dolarlık uzay istasyonunun artık görevini tamamlaması bekleniyor. Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 10 yıldan daha kısa bir süre sonra yok etmeye hazırlanıyor.

NASA, POINT NEMO NOKTASINI DÜŞÜNÜYOR

The Sun'ın haberine göre; NASA, uzay istasyonunu 2031 yılına kadar Dünya'ya indirmeyi ve sözde bir uzay aracı mezarlığına indirmeyi planlıyor. Uzay ajansı bunun için ise Güney Pasifik Okyanusu’nda Pitcairn Adaları yakınlarında yer alan ve Point Nemo adı verilen bir noktayı düşünüyor. Yaklaşık 4.000 metre derinliğinde olan ve tam anlamıyla hiçliğin ortasında olan bu yer, roketleri ve uyduları Dünya'ya indirmek için ideal bir nokta olarak görülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2030'a kadar çalışır durumda tutmayı taahhüt ettiği belirtiliyor. Ancak bu tarihten sonra istasyonun aşağı inmesi ve yok olması gerekecek.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NASIL YOK EDİLECEK? İŞTE PLAN

Plan, uzay istasyonunun irtifasını yavaşça düşürmekten geçiyor. Daha sonra Dünya'nın atmosferi geri kalan kısmı halledecek. Atmosfer, istasyon alçaldıkça yoğunlaşacak. Böylece ıssız alana düşürülüp yok edilecek.

PEKİ NASA UZAY İSTASYONUNU NEDEN UZAYDA BIRAKMIYOR?

Uluslararası Uzay İstasyonu, halihazırda bulunduğu yörüngede kalabilir ve bir uzay çöpü olarak yıllarca uzayda kalabilir. Ancak uydulara çarparak tehlike yaratabilir. Bu yüzden istasyonu düşük Dünya yörüngesinde terk etmek tehlikeli olurdu.

Bir rapora göre NASA, Uluslarası Uzay İstasyonu'nu 2030 yılına kadar güvenli bir şekilde çalıştırabilmeyi umuyor. Gelecekte ise Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ve Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin gibi özel şirketlerin devreye girip görev üstlenmesi isteniyor.



