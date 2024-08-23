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Yıllardır turist akınına uğrar, kutu kutu alınırdı! 'Gelmiyorlar, gelseler de alım oranları düştü'

23.08.2024 10:42
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Eskişehir’in önemli lezzetlerinden olan met helvası, bu yaz sezonunda beklenen turist akının oluşmaması nedeniyle geçen sene kıyasla daha az satıldı.

Yıllardır turist akınına uğrar, kutu kutu alınırdı! 'Gelmiyorlar, gelseler de alım oranları düştü'

Met helvası, Eskişehir’in geleneksel ve meşhur lezzetlerinden birisi olarak biliniyor. Tadı pişmaniyeye andıran, ancak daha farklı bir lezzet olan met helvası turistlerin en yoğun talep gösterdiği ürünlerin arasında yer alırken, esnaf bu yaz sezonunda bekledikleri oranda satış gerçekleştiremediklerini açıkladı. Normalde Eskişehirli gurbetçi vatandaşların kendilerine yoğun talep gösterdiğini söyleyen helvacı esnafı, bu sezon onların da gelmediğini ve hediyelik alımlarının düştüğünü ifade etti. Aynı şekilde nuga helvası ve diğer ürünlerinin de eski talebi görmediğini belirten esnaf, yaz bitmeden işlerinin düzelmesini beklediklerini dile getirdi.

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"SADECE MET DEĞİL, NUGA HELVASI VE LOKUM SATIŞLARINDAN DA MEMNUN DEĞİLİZ"

Esnaf Hüseyin Topçu, konuyla ilgili olarak, “Bu sezon yurt dışındaki müşterilere sayımız düşük. Kendileri artık daha da dışarılara gidiyorlar. Yani eskisi kadar Türkiye’ye gelmiyor, Yunanistan tarzı yerlerde tatil yapıyorlar. Eskişehirli olup da dışında yaşayanlar bile artık buraya gezmeye bile gelmiyorlar. Gelseler de alım oranları biraz daha düştü. Mesela her sene gelip 10 aileye hediye alan kişiler şu anda alsalar bile 3 ya da 4 aileye alım yapıyorlar. Sadece met değil, nuga helvası ve lokum satışlarından da memnun değiliz. Genel anlamda işler yavaş. Önümüzdeki günler için beklentilerimiz var. Aslında şu an Eskişehir esnafının harman zamanı. Yani şu anda bütün esnafın çok iyi iş yapıyor olması lazım” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir helva
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