HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Araştırmalar şaşırttı! Bunu yapan insanlar sanılandan daha zeki

Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Araştırmalar şaşırttı! Bunu yapan insanlar sanılandan daha zeki

06.11.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta kullandığımız kelimeler tüm sosyal çevremizi etkileyebiliyor. Bazen duygularımız ve kelimelerimiz arasında farklılıklar yaşanabiliyor. Küfür etmek oldukça kötü durumlara yol açabiliyor. Bugüne kadar küfür eden insanların zeka seviyesinin düşük olduğu düşünülüyordu. Ancak bilim adamları bu durumun tam tersi olduğunu belirtiyor.

Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Araştırmalar şaşırttı! Bunu yapan insanlar sanılandan daha zeki

Küfür etmek işi okul ve sosyal yaşamda oldukça kötü durumlara yol açabiliyor. Birçok kişi yaşadığı olumsuz ve heyecan verici anlarda küfür ediyor. Küfür etmeye alışan kişiler bu alışkanlıktan kurtulmakta zorluk çekiyor. Bilim adamları, küfürün aslında iletişim ve kendini ifade için 'güçlü ve akıllı' bir araç olarak kullanılabileceğini söyledi.

Ekran görüntüsü 2022-11-06 084910

Geçmişte, küfür tabusu geleneksel olarak, konuyla ilgili çok az araştırma yapıldığından, düşük zeka veya zayıf kelime dağarcığının bir işareti olarak görülüyordu. Ancak son bulgular bu durumun aksini gösteriyor.

NE İÇİN KULLANILDIĞI ÖNEMLİ

Ekran görüntüsü 2022-11-06 084937

Bilim adamları, küfürün dayanışma veya neşe belirtileri göstermek için kullanıldığında ilişkiler üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini bulmuşlardır. Uzmanlar, bu tür güçlü kelimelerin kullanılmasının aynı zamanda insanları daha ikna edici gösterebileceğini, insanları güldürebileceğini, başkalarının yollardaki öfke veya acı gibi belirli çatışma durumlarıyla başa çıkmasına yardımcı olabileceğini, egzersiz sırasındaki performanslarını iyileştirebileceğini söylüyor.

DİKKATSİZLİK SALDIRGAN BİR GÖRÜNÜME SEBEP OLUYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-06 084923

Bununla birlikte, insanlar tarafından "saldırgan, uygunsuz" olarak görülmek istemeyenlerin - kimin önünde ve nerede küfrettiklerini akılda tutarak - ne zaman küfretmeyi seçtikleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğine dair açık bir uyarı verildi.

KÜFÜR DÜŞÜK ZEKA BELİRTİSİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Ekran görüntüsü 2022-11-06 084838

İngiltere ve İsveç'ten araştırmacılar, "Küfür, ciddi bir araştırma konusu olarak uzun süredir göz ardı edildi, çünkü bunun basit bir saldırganlık, zayıf dil yeterliliği ve hatta düşük zeka belirtisi olduğu varsayıldı." Dedi. "Artık bu görüşe meydan okuyan ve bizi küfürün doğasını ve gücünü yeniden gözden geçirmeye teşvik eden oldukça fazla kanıta sahibiz."

DİĞER KELİMELERDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ

Ekran görüntüsü 2022-11-06 084946

Keele Üniversitesi, Ulster Üniversitesi ve Westminster Üniversitesi'nden bilim adamları, küfür üzerine 100 akademik makaleyi incelediler ve küfürün "Diğer dil kullanım biçimlerinden inkar edilemez derecede farklı ve daha güçlü" olduğunu ve hatta farklı bir bölümden oluşabileceğini buldular.

İKNA YETENEĞİNİ ARTIRABİLİYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-06 085118

Küfür, dinleyicide "duygusal uyarılma üretebildiği" için "diğer dil biçimleri tarafından paylaşılmayan bir duygusal güce sahip olabilir" ve "küfür ayrıca hem mesajların hem de konuşmacıların inanılırlığını ve ikna ediciliğini artırabilir".

KÜFÜR ETMEK AĞRIYLA BAŞA ÇIKMANIZI SAĞLIYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-06 085227

Keele Üniversitesi'nden psikolog Dr Richard Stephens şunları söyledi: "Çoğu kişiye küfürün gücünü açıklamasını sorarsanız, muhtemelen 'sabun ve su' hipotezi dediğimiz şeyle tutarlı bir yanıt vereceklerdir. Küfür ve ağrı toleransına odaklanan çalışmalardan birinde, katılımcıların küfrettikleri takdirde ellerini buzlu su banyosunda daha uzun süre tutabildikleri bulundu, bu da küfür kullanımının ağrıyla başa çıkmaya yardımcı olduğunu düşündürdü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını işaret ediyorBu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını işaret ediyor
Puşilerinin değeri bile 5 bin TL! Evli kadınlar takıyorPuşilerinin değeri bile 5 bin TL! Evli kadınlar takıyor
Taraftarın tepkisiyle karşılaşan Mansur Yavaş'tan ses getirecek karşılık!Taraftarın tepkisiyle karşılaşan Mansur Yavaş'tan ses getirecek karşılık!
Anahtar Kelimeler:
Ağrı zeka Küfür araştırma durum duygu kelimeler saldırgan zeki

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...

Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."

THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."

Devrilen tırın tavan camından çıktı! Gözyaşlarını tutamadı... 'Bir anda hızlanmaya başladı'

Devrilen tırın tavan camından çıktı! Gözyaşlarını tutamadı... 'Bir anda hızlanmaya başladı'

Puşilerinin değeri bile 5 bin TL! Evli kadınlar takıyor

Puşilerinin değeri bile 5 bin TL! Evli kadınlar takıyor

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Düğününe gelinlik değil bikiniyle katıldı! Şaşıranlara inanamadı

Düğününe gelinlik değil bikiniyle katıldı! Şaşıranlara inanamadı

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.