Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Araştırmalar şaşırttı! Bunu yapan insanlar sanılandan daha zeki

Küfür etmek işi okul ve sosyal yaşamda oldukça kötü durumlara yol açabiliyor. Birçok kişi yaşadığı olumsuz ve heyecan verici anlarda küfür ediyor. Küfür etmeye alışan kişiler bu alışkanlıktan kurtulmakta zorluk çekiyor. Bilim adamları, küfürün aslında iletişim ve kendini ifade için 'güçlü ve akıllı' bir araç olarak kullanılabileceğini söyledi.

Geçmişte, küfür tabusu geleneksel olarak, konuyla ilgili çok az araştırma yapıldığından, düşük zeka veya zayıf kelime dağarcığının bir işareti olarak görülüyordu. Ancak son bulgular bu durumun aksini gösteriyor.

NE İÇİN KULLANILDIĞI ÖNEMLİ

Bilim adamları, küfürün dayanışma veya neşe belirtileri göstermek için kullanıldığında ilişkiler üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini bulmuşlardır. Uzmanlar, bu tür güçlü kelimelerin kullanılmasının aynı zamanda insanları daha ikna edici gösterebileceğini, insanları güldürebileceğini, başkalarının yollardaki öfke veya acı gibi belirli çatışma durumlarıyla başa çıkmasına yardımcı olabileceğini, egzersiz sırasındaki performanslarını iyileştirebileceğini söylüyor.

DİKKATSİZLİK SALDIRGAN BİR GÖRÜNÜME SEBEP OLUYOR

Bununla birlikte, insanlar tarafından "saldırgan, uygunsuz" olarak görülmek istemeyenlerin - kimin önünde ve nerede küfrettiklerini akılda tutarak - ne zaman küfretmeyi seçtikleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğine dair açık bir uyarı verildi.

KÜFÜR DÜŞÜK ZEKA BELİRTİSİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

İngiltere ve İsveç'ten araştırmacılar, "Küfür, ciddi bir araştırma konusu olarak uzun süredir göz ardı edildi, çünkü bunun basit bir saldırganlık, zayıf dil yeterliliği ve hatta düşük zeka belirtisi olduğu varsayıldı." Dedi. "Artık bu görüşe meydan okuyan ve bizi küfürün doğasını ve gücünü yeniden gözden geçirmeye teşvik eden oldukça fazla kanıta sahibiz."

DİĞER KELİMELERDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ

Keele Üniversitesi, Ulster Üniversitesi ve Westminster Üniversitesi'nden bilim adamları, küfür üzerine 100 akademik makaleyi incelediler ve küfürün "Diğer dil kullanım biçimlerinden inkar edilemez derecede farklı ve daha güçlü" olduğunu ve hatta farklı bir bölümden oluşabileceğini buldular.

İKNA YETENEĞİNİ ARTIRABİLİYOR

Küfür, dinleyicide "duygusal uyarılma üretebildiği" için "diğer dil biçimleri tarafından paylaşılmayan bir duygusal güce sahip olabilir" ve "küfür ayrıca hem mesajların hem de konuşmacıların inanılırlığını ve ikna ediciliğini artırabilir".

KÜFÜR ETMEK AĞRIYLA BAŞA ÇIKMANIZI SAĞLIYOR

Keele Üniversitesi'nden psikolog Dr Richard Stephens şunları söyledi: "Çoğu kişiye küfürün gücünü açıklamasını sorarsanız, muhtemelen 'sabun ve su' hipotezi dediğimiz şeyle tutarlı bir yanıt vereceklerdir. Küfür ve ağrı toleransına odaklanan çalışmalardan birinde, katılımcıların küfrettikleri takdirde ellerini buzlu su banyosunda daha uzun süre tutabildikleri bulundu, bu da küfür kullanımının ağrıyla başa çıkmaya yardımcı olduğunu düşündürdü.



