'Yıllardır yaparım, ilk kez şahit oldum' Eşine hediye etti! Toprağın altından çıktı

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde çiftçilik yapan Davut Aksoy, bir dönümlük tarlasına kışlık patates ekti. 2 gün önce hasadına başlanan patates tarlasında, dün tarım işçileri tarafından kalp şeklini almış patates bulundu. Kalp şekilli patates mahalle sakinlerinin ilgisini çekti. Aksoy, kalp şeklindeki patatesi eşine hediye etti.

Bu yıl tarlasına ilk kez patates ekimi yaptığını belirten Davut Aksoy, “Evimde yemek için ektiğim patatesleri hasat etmeye başladık. Dün hasat sırasında kazdığımız patateslerden birinin kalp şeklinde olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

"MAHALLEDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Aksoy "Topraktan büyük dikkatle çıkarttığımız kalp şekilli patates mahalle sakinleri arasında da büyük ilgi gördü. Yıllardır çiftçilik yaparım ben de ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. Kalp patatesi ben de eşime hediye ettim." şeklinde konuştu.

Aksoy "Tarlada patates verimimiz de iyi oldu. Rabbimin verdiği nimetlere de şükürler olsun” dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır