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'Yıllardır yaparım, ilk kez şahit oldum' Eşine hediye etti! Toprağın altından çıktı

18.09.2024 15:51
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Denizli’de tarlasında hasat yapan üretici, toprağın altından çıkan kalp şeklini almış patatesi görünce hayrete düştü. Kalp şeklinde patates mahalle sakinlerinin ilgisini çekerken çiftçi, kalp şeklindeki patatesi eşine hediye etti. Çiftçi "Yıllardır çiftçilik yaparım ben de ilk kez böyle bir şeye şahit oldum" ifadelerini kullandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde çiftçilik yapan Davut Aksoy, bir dönümlük tarlasına kışlık patates ekti. 2 gün önce hasadına başlanan patates tarlasında, dün tarım işçileri tarafından kalp şeklini almış patates bulundu. Kalp şekilli patates mahalle sakinlerinin ilgisini çekti. Aksoy, kalp şeklindeki patatesi eşine hediye etti.

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Bu yıl tarlasına ilk kez patates ekimi yaptığını belirten Davut Aksoy, “Evimde yemek için ektiğim patatesleri hasat etmeye başladık. Dün hasat sırasında kazdığımız patateslerden birinin kalp şeklinde olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

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"MAHALLEDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Aksoy "Topraktan büyük dikkatle çıkarttığımız kalp şekilli patates mahalle sakinleri arasında da büyük ilgi gördü. Yıllardır çiftçilik yaparım ben de ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. Kalp patatesi ben de eşime hediye ettim." şeklinde konuştu.

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Aksoy "Tarlada patates verimimiz de iyi oldu. Rabbimin verdiği nimetlere de şükürler olsun” dedi. (İHA)

AW289907_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patates Denizli Pamukkale Kalp‎ hediye
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