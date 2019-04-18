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Yılların demircisi, ata mesleğine usta yetişmemesinden şikayetçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de demirci ustası Hayrettin Yıldız (50), teknolojinin gelişmesiyle ata mesleğine yetiştirecek usta bulamıyor.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de demirci ustası Hayrettin Yıldız (50), teknolojinin gelişmesiyle ata mesleğine yetiştirecek usta bulamıyor. Eskiden 2 aylık sürede binlerce çekiç, balta ve kürek gibi alet ürettiklerini belirten Yıldız, bugünlerde işlerin düşmesinden dertli. Demirci ustası Hayrettin Yıldız, dededen babaya ata mesleğini 30 senedir sürdürdüğünü söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle demircilik mesleğine ilginin azaldığını söyleyen Yıldız, "Biz bu işletmede 3 kuşaktır 80 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyoruz. Tarım aletleri üretiyoruz. Çapa, çepin, balta, kazma, kürek gibi çiftçinin vazgeçemeyeceği ürünleri üretiyoruz. El yapımı olduğu için çok sağlam oluyor. Fabrikasyon ürünler daha az kaliteli olduğu için çiftçi bunu tercih ediyor. Şimdi ise yaptıklarımıza alıcı bulamıyoruz. fabrika yapımı ürünler daha fazla üretildiği için ucuz satılıyor. İşi bilen eski çiftçiler gelip bizi tercih ediyor ancak yeni nesil ise fabrikasyon ürünlere yöneliyor" dedi. 'GELECEK NESİL BU MESLEĞİ YAPMAYACAK' Demiri elle işlediklerini anlatan Yıldız, "Bu dükkanın 80 yıllık mazisi var. Teknolojinin gelmesiyle bu meslek bitme noktasına geldi. 3 erkek çocuk babasıyım. Kendi çocuklarım bile bu mesleğin yok olduğunu görünce onlar bu işi yapmak istemiyorlar. Bu işi kentte 2 kişi yapıyor. Çalışabilecek eleman bulamıyoruz. Biz de sırf ata mesleğidir diye sürdürüyoruz. Ne kadar devam edebiliriz bilemiyorum. Gelecek nesil bu işi kesinlikle yapmayacak. Yani 5 sene içinde bu işi yapacak kimse kalmayacak. Yeni nesil böyle kirli paslı ve zor işlerden kaçıyor. Daha çok fabrikaları tercih ediyorlar. Onlar da haklı. Aynı ücretle fabrikalarda daha iyi şartlarda çalışabiliyorlar. Sosyal hakları var. Bu nedenle bizim yanımızda çalışmıyorlar" diye konuştu. Demirciliğin çok zor ancak keyifli olduğunun ifade eden Yıldız, "Özellikle kış aylarında daha da zor oluyor. Bunun yanı sıra tamir işimiz de oluyor. Özellikle fabrikasyon ürünler çabuk bozulduğu için bunların tamirlerini de yapıyoruz. Eskiden bu sanayiden yurt dışına ihracat olurdu. Ancak her geçen yıl işler düştü. Devletimiz bu mesleğin bitmemesini sağlamalı" dedi.

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