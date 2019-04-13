Yılların yorgan ustaları, fabrikasyon ürünlere yenik düştü

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit Korfezi'nde 40 yıllık yorgancı Mustafa Karagül (53), artık sadece eskiyen, yıpranan yorganları yenilediklerini söyledi. Karagül, "Elinde eski yün bulunan ve kıymetini bilen vatandaşlar tamirat ve yenileme için bize geliyor. Yeni yorgan satışımız ise çok azaldı" dedi.

Edremit Körfezi'nde el yapımı yorgan ustaları, vatandaşların günümüzde fabrikasyon ürünlere yönelmesinin ardından yeni yorgan üretiminden çok tamir işine yönelmeye başladı. 15 yıl öncesine kadar sayıları 100'e yakın olan Körfezdeki yorgan ustası sayısı ise 5'e kadar düştü. Çeyizlerin vazgeçilmezi ve en önemli parçaları arasında yer alan, yatak odalarının el işlemeli yorganları yerini fabrikasyon ürünlere bıraktı. Yorgan evlerinde, yeni yün yorgan üretimi neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Elinde eski yün bulunan nadir sayıda vatandaş ise yorgan evlerine geliyor.

'YORGAN TAMİRCİSİ OLDUK'

Müşterilerin genellikle parçalanan yorganların kılıflarını değiştirmek ve tamiratı için geldiğini belirten yorgancı Mustafa Karagül, birkaç yıl içinde tamamen işletmelerin kapanabileceğini söyledi. Birçok el sanatının teknolojik gelişmelerden etkilendiğini ancak bunların başında yorgancılığını geldiğini belirten Mustafa Karagül, Körfezde bulunan 100 kadar yorgan ustasından 5 kişi kaldığını belirtti. Karagül, "Artık sadece eskiyen, yıpranan yorganları yeniliyoruz. Elinde eski yün bulunan ve kıymetini bilen vatandaşlar tamirat ve yenileme için bize geliyor. Yeni yorgan satışımız ise çok azaldı. Yorgan ustalığından, yorgan tamircisi olduk, diyebilirim” dedi.