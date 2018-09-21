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Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, 35 yıldır fıstık üreticiliği yapan Necdet Aşan, bir arkadaşının 150 dönümlük arazisindeki 25 yıllık Antep fıstığı ağaçlarını bakımdan geçirerek, son 2 yılda üretimi 10 katına çıkardı. 2 yıl önce yıllık 20 bin TL kazandıran tarla, şimdilerde 250 bin TL'lik getiri sağlıyor.

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Diyarbakır'da eski adıyla Türkiye Elektrik Kurumu'ndan emekli olan ve 35 yıldır fıstık üreticiliği yapan Necdet Aşan, arkadaşının Çınar ilçesi İkizoluk köyündeki 150 dönümlük arazisinde üretime geçti.

ÜRETİMİ 10 KAT ARTIRDI

Aşan, önce 25 yıllık 5 bin Antep fıstığı ağacının bakımını yaptı. Bu kapsamda ağaçlar sulama, budama, ilaçlama ve aşılama işlemlerinden geçirildi. Necdet Aşan'ın çabaları sonucu son 2 yılda üretimde 10 katlık artış sağlandı.

"250 BİN LİRA KAZANDIK"

Antep fıstığının yanı sıra Siirt fıstığı ve badem de yetiştirdiğini belirten Necdet Aşan, şunları söyledi:

"Üniversitedeki hocalarımızın katkısı ile ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Burada yaklaşık 5 bin fıstık ağacı bulunuyor. Tarladaki ağaçlar 24-25 yıllıktır. 2 yıl önce geldim, 150 dönümlük arazide yılda sadece 20 bin liralık bir fıstık satıldığını söylediler. Bana vermek istediler bakmam için. Ben de 2 yıldır bakıyorum, aşağı yukarı 2 yıldır aldığımız para miktarı 250 bin lira. Daha önce yeteri kadar bakım yapılmamış. Budaması, ilaçlaması ve sürümü zamanında yapılırsa eğer güzel verim alınır. Bu yıl aldığımız ürün aşağı yukarı 12-13 ton olmaktadır. Geçen sene toplamadık, ağaç üzerinde 90 bin liraya sattık. Ton olarak verimimiz 10'a katlandı. Budaması, ilaçlaması ve bakımı gibi zorlukları var ama isteyerek yapılırsa eğer en azından para kazanmış olur. Bunu zevkle yaparsan eğer hem para kazanırsın hem de ekonomiye katkı sunarsın. Bunları Gaziantep ve Nizip'e satıyoruz. Burada fabrika olmadığı için oraya götürmek zorundayız."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır fıstık fıstık üretimi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bi de Diyarbakıra laf söylersiniz..edra eroin silah insan kaçakçılığı teröre bulaşmamış..alın yeriyle helal para kazanmış..esradan para kazanan kolaycı kara cahillere örnek olsun..
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