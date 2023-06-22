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Yıllık izin ücreti ne zaman ödenir? Yıllık ücretli izin parası nasıl hesaplanır?

19.06.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senelik ücretli izin hakkını kullanmayı planlayan çalışanlar, bu dinlenme süresi kapsamında maaş ödemesinin yapılıp yapılmadığını sorgular. Bununla beraber yıllık izin ücretinin hangi durumlarda çalışan kişiye ödendiği de sıklıkla araştırılır. Buna bağlı olarak yıllık izin ücreti hesaplamasının nasıl yapıldığı da yaygın olarak merak edilen konular arasına eklenir. Bu konuların her biri hakkında bilgi alınması için ise İş Kanunu'nun ilgili maddesinin incelenmesi yeterlidir.

Yıllık izin ücreti ne zaman ödenir? Yıllık ücretli izin parası nasıl hesaplanır?

İş yerindeki çalışma süresi minimum 1 yıl olan kişiler için senelik izin ücretiyle ilgili konuların ön plana çıktığı görülür. Bu bağlamda senelik izin süresi boyunca maaş alınıp alınmadığı ile bu dinlenme hakkına denk gelen ücretin hangi durumlarda talep edilebildiği sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla İş Kanunu kapsamındaki güncel açıklamalara göre yıllık izin ücretiyle ilişkili olan önemli bilgilerin farklı başlıklar altında ele alınmasında fayda vardır.

Yıllık izin ücreti ne zaman ödenir?

Mevcut iş yerindeki çalışma süresi minimum 1 sene olan her bir çalışanın yıllık ücretli izin hakkını kullanabilir. Çalışan kişi yıllık ücretli izin süresi boyunca maaş alıp almayacağını sorgulayabilir. Buna bağlı olarak "Ücretli izinde maaş kesilir mi?" sorusunun yanıtlanması gerekir.

Senelik ücretli izin hakkı kullanıldığı zaman dinlenme süresi boyunca gün sayısına göre maaş alınması söz konusudur. Dolayısıyla senelik izin süresi kapsamındaki ücretin ödemesi, iş veren tarafından çalışan izne başlamadan önce yapılır. Ancak bu süreçte fazla mesai ile prim ücreti gibi ödemelerin maaşa dâhil edilmesi söz konusu değildir. Kişinin yıllık ücretli izin süresi boyunca hizmet verdiği şirket veya kurumda aktif olarak rol almaz.

Yıllık ücretli izin hesaplaması nasıl yapılır? Yıllık ücretli izin hesaplaması nasıl yapılır?

Çalışan işçiye yıllık izin ücreti ödenir mi?

Yıllık ücretli izin hakkını kullanan her bir çalışanın dinlenme süresi boyunca maaş almaya devam eder. Bu dinlenme hakkının senelik ücretli izin olarak adlandırılmasının temel nedeni de budur. Ancak bir çalışanın yıllık izin süresine karşılık gelen ücreti iş sözleşmesinin feshedilmesinden sonra nasıl alabildiği de sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda senelik izin süresi kapsamındaki maaşı değil bu dinlenme hakkına denk gelen ücreti almak isteyen kişiler için ayrı olarak açıklama yapılmalıdır. Yani "Yıllık izin ücreti çalışırken ödenebilir mi?" sorusunun iş sözleşmesinin feshedildiği durumlar için detaylı bir şekilde yanıtlanması gerekir.

Mevcut iş yerinden ayrılan ve bu nedenle iş sözleşmesi feshedilen bir çalışan, kullanmadığı yıllık izin süresine karşılık gelen ücreti almayı talep edebilir. Bu durumda çalışan kişinin sözleşmesi feshedilmeden önceki son brüt maaşı, kullanmadığı yıllık izin süresi ve kesintiler dikkate alınarak hesaplama yapılır. İş sözleşmesi feshedildikten sonra kullanmadığı yıllık izin süresine denk gelen ücreti almayı talep eden bir kişi bu tutarı yasal olarak temin edebilir. Temel değerlere bağlı olarak yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen yıllık izin ücreti, çalışan kişiye iş sözleşmesi feshedildikten sonra doğrudan ödenir.

Ücretli izin nedir? Ücretli izin nedir?

Yıllık ücretli izin parası nasıl hesaplanır?

Senelik ücretli izin hakkını kullanan bireyler bu süre boyunca maaş almaya devam eder. Ancak iş sözleşmesi feshedildikten sonra yıllık izin ücretini almayı talep eden kişiler bu tutarın nasıl hesaplandığını araştırmaya başlar. Dolayısıyla "İşten ayrılırken yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?" diyen kişilere bu hesaplamanın hangi değerlerin dikkate alınmasıyla yapıldığının açıklanması gerekir.

Kullanılmayan senelik ücretli izin süresine denk gelen tutarın hesaplanması için belli başlı değerlerin bilinmesi önemlidir. Bunlar kullanılmayan senelik izin süresi (gün olarak), çalışanın son brüt maaşının günlük tutarı, damga ve gelir vergisi ile SGK payı olarak sıralanabilir. Bu bağlamda senelik ücretli izin parası hesaplama örneği aşağıdaki gibidir:

  • İş sözleşmesi feshedilen kişinin son brüt maaşına göre günlük kazancının 250 TL olduğu varsayılır.
  • Kişinin ayrıldığı iş yerindeki çalışma süresi 5 yıldan fazla ve 15 yıldan daha az olduğu için kullanmadığı yıllık izin süresinin 20 gün olduğu düşünülür.
  • Bu örneğe göre iş sözleşmesi feshedilen kişinin kullanılmayan yıllık izin ücreti "250 x 20" işlemiyle hesaplanır.
  • Elde edilen 5000 TL'lik yıllık izin ücretinin net değeri, bu tutardan güncel vergi kesintilerinin çıkarılması sonucunda belirlenir.
Yıllık ücretli izin nedir? Yıllık ücretli izin nedir?

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