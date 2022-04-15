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Yıllık kazancı dudak uçuklattı! Avustralyalı kamyon şoförünün paylaşımları sosyal medyada gündem yarattı

15.04.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Avustralya’da kamyon şoförü olarak çalışan Blayze Williams isimli bir kadın kısa sürede paylaşımları sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başardı. 2020 yılında OnlyFans hesabını kuran Williams’ın yıllık 63 bin dolar (yaklaşık 922 bin TL) kazandığını açıklaması herkesi şaşırttı.

Yıllık kazancı dudak uçuklattı! Avustralyalı kamyon şoförünün paylaşımları sosyal medyada gündem yarattı

Avustralyalı bir kamyon şoförü olan 29 yaşındaki Blayze Williams OnlyFans’tan seksi fotoğraf ve videolarını satarak yıllık gelirini binlerce dolara ulaştırmayı başardı. Çalıştığı sektörde ünlendiğini ifade eden Williams, kendisine yöneltilen acımasız yorumların aksine işini sevdiğini dile getirdi. Williams yıllık kazancını itiraf ettikten sonra nefret yorumlarına “Ben harika bir kamyon şoförüyüm ve işimde iyiyim. Bu yüzden 10 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum” cevabını verdi.

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“BENİ DIŞLIYORLAR”

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Sosyal medyada popüler olmasından sonra meslektaşlarının kendisini dışlandığını ifade eden Williams, “OnlyFans'a başlamadan önce çok daha fazla hayran olduğumu hissediyordum. Ancak şimdi etrafım beni eleştiren insanlarla doldu. Beni dışlıyorlar. Oysa ki tek yaptığım şey beni görmek isteyen insanlara fotoğraf ve videolarımı satmak” dedi.

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Kamyonculuk yapmasını engellemeye çalışan insanlar olduğunu dile getiren Williams, “Sektörde, kendilerini temsil etmemi istemediklerini söyleyen insanlar bile oldu. Kamyonculuk yapmamı engellemeye çalışıyorlar gibi geliyor ama bu asla olmayacak.Yaptığım işi kesinlikle seviyorum ve asla durmayacağım. OnlyFans gelirini elde etmek, bundan zevk alabileceğim anlamına geliyor ve bana nefes alma ve fazla çalışmama konusunda daha fazla özgürlük veriyor.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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