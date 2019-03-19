AFYONKARAHİSAR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıllık ortalama 45 milyar dolarlık enerji ithalatımız var. Bir taraftan da yerin altında çıkarılmayı bekleyen kömürümüz, kaynağımız var. Niye dışarıya para ödeyelim. Çıkartalım bunu ekonomiye, vatandaşın hizmetine sunalım. Herkes mutlu olsun." dedi.

Dönmez, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Cumhur İttifakı seçim bürosu önünde vatandaşlara hitap ederek, belediyeciliğin sorumluluk isteyen bir iş olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde aynı ekipte görev aldığını belirten Dönmez, "Tıpkı Veysel Eroğlu hocamız gibi, o İSKİ'de genel müdürdü, ben İKTAŞ'da genel müdür yardımcısıydım. Ne kadar zor olduğunu ama bir o kadar da heyecanlı olduğunu fiilen yaşamış birisiyim." diye konuştu.

Burada Cumhur İttifakı hedeflerinin amaçlarının belli olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Gizlimiz, saklımız yok. Her iki lider açıkladı. Sayın vekillerim de izah ettiler. Yaklaşık üç haftadır kampanya boyunca herhalde 25 ili geçti ziyaretlerimiz. Belki 100'e yakın ilçe belde ziyaretlerimiz söz konusu oldu. Oralarda da bir kısmında ittifak halinde seçime girdiğimiz yerler var. Karşı tarafta da kendisine Millet İttifakı diye seçime girenler var. Ancak özellikle büyükşehirlerde, burda var mı, bilmiyorum? Millet İttifakı'nın adayları içerisinde ben onlara sözde diyorum HDP'li, ne olduğu belirsiz geçmişte sabıkası olan kişiler var. Bunlar şimdi tek tek ortaya çıkmaya başladı. Zaten bu ortaklığı da açıklayamadılar. Neden korktular, 'Bu ortaklıklarımızı açıklarsak, bu millet bize Millet İttifakı demez zillet ittifakı der' diye korktukları için bunları açıklayamadılar. İstedikleri kadar gizlesinler, istedikleri kadar saklasınlar, bu millet sizin ne olduğunuzu gayet iyi biliyor. İnşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatarak, bunlara gereken cevabı vermiş olacağız."