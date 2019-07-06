HABER

Yılmaz; “2018 yılında 430 bin kurban hissesi dağıtıldı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

Osmaniye Müftülüğü tarafından düzenlenen 2019 Yılı vekâlet yoluyla kurban kesim programı tanıtım toplantısında konuşan Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Yılmaz “Geçtiğimiz yıl 430 bin hisse olarak gerçekleştirdiğimiz Kurban sayısını bu yıl; Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında en az 500 bin hisse olarak hedefliyoruz” dedi.Din Görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin katılımıyla Cebelibereket Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığıyla 1993 yılından bu yana vekâlet yoluyla kurban kesim programı düzenlendiği kaydeden Yılmaz, “Vekaleten kurban programının amacı kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, kurban etlerini daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmak, Müslüman kardeşlerimizle bayram sevincini ve mutluluğunu paylaşmak, mazlum mağdur ve muhtaçlarla kardeşlik bağımızı kuvvetlendirmektir.

Yılmaz; “2018 yılında 430 bin kurban hissesi dağıtıldı”

Osmaniye Müftülüğü tarafından düzenlenen 2019 Yılı vekâlet yoluyla kurban kesim programı tanıtım toplantısında konuşan Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Yılmaz “Geçtiğimiz yıl 430 bin hisse olarak gerçekleştirdiğimiz Kurban sayısını bu yıl; Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında en az 500 bin hisse olarak hedefliyoruz” dedi.
Din Görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin katılımıyla Cebelibereket Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığıyla 1993 yılından bu yana vekâlet yoluyla kurban kesim programı düzenlendiği kaydeden Yılmaz, “Vekaleten kurban programının amacı kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, kurban etlerini daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmak, Müslüman kardeşlerimizle bayram sevincini ve mutluluğunu paylaşmak, mazlum mağdur ve muhtaçlarla kardeşlik bağımızı kuvvetlendirmektir. Geçtiğimiz yıl 430 bin hisse olarak gerçekleştirdiğimiz Kurban sayısını bu yıl; Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında en az 500 bin hisse olarak hedefliyoruz. Ulaştıracağımız kurbanlarla gönül coğrafyamızda kurban sevincini ve neşesini birlikte yaşayacağız inşallah. Kurban bağışında bulunan hayırsever vatandaşlarımıza himmet ve hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyor, kurbanların kabul olmasını yüce mevla’dan niyaz ediyoruz” dedi.
İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu da, önemli bir ibadetin arifesinde olduklarını ifade ederek, “Kurban Allah’a yakınlık demektir. Allah’a yaklaşmak için bir vesiledir. Allah’ın bizlere vermiş olduğu nimetleri kendi yolunda harcayarak, sosyal yardımlaşma yaparak Allah’a yakınlaşmış oluyoruz. Geçen sene sizlerin gayretiyle çok güzel çalışmalar yaptık. 2017 yılında 494 olan kurban bağışının, 2018 yılında 1164 kurbana çıktığını görüyoruz. 2017 yılına göre yüzde 135 oranında bir artış oldu. Bu artış vaazlarınızda, hutbelerinizde, ikili ilişkilerinizde göstermiş olduğunuz gayretler sonucunda ortaya çıktı. Bu sene ise daha yüksek bir beklenti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.
Osmaniye İl Müftülüğünün “2019 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı” Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Yılmaz, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Din Görevlileri ve Kur’an Kursu Öğreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" Vekaletle Kurban Bağış Kampanyasına yapılan bağışların makbuzlarının takdim edilmesi ile sona erdi.

Yılmaz; “2018 yılında 430 bin kurban hissesi dağıtıldı”

Yılmaz; “2018 yılında 430 bin kurban hissesi dağıtıldı”

Yılmaz; “2018 yılında 430 bin kurban hissesi dağıtıldı”

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izlediAdana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi
Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendiMartının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli gözaltına alındı

Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini kayıtsızca izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

TSK'dan 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri alındı

İşte OHAL sonrası ihraç edilen personel sayısı

Yeni dönem başlıyor! HIV/AIDS eğitim müfredatına girecek

Yeni dönem başlıyor! HIV/AIDS eğitim müfredatına girecek

Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.