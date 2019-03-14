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Yılmaz: "Bu son virajı da geçip, düzlüğe çıkacağız inşallah"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin önemli bir seçime gittiğini vurgulayarak, "Bu son virajı da geçip, düzlüğe çıkacağız inşallah.

Yılmaz: "Bu son virajı da geçip, düzlüğe çıkacağız inşallah"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin önemli bir seçime gittiğini vurgulayarak, "Bu son virajı da geçip, düzlüğe çıkacağız inşallah. Bu seçimden sonra Türkiye’nin önüne inşallah yeni bir fırsat penceresi açılacak. Bunu iyi değerlendirirsek Türkiye yeniden bir atağa kalkacak" dedi.
Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile geldiği Mersin’de, merkez Akdeniz ilçesindeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Karacailyas Mahallesi’ndeki seçim ofisinin de açılışını yapan Yılmaz, Türkiye’nin önemli bir seçime gittiğini belirtti. 2023’ten önce son seçimin yaşanacağını hatırlatan Yılmaz, "Bu seçimden sonra Türkiye’nin önüne inşallah yeni bir fırsat penceresi açılacak. Bunu iyi değerlendirirsek Türkiye yeniden bir atağa kalkacak. Projelerle, reformlarla, ekonomideki atılımlarla inşallah farklı bir döneme geçeceğiz. Ülkemize ve milletimize yönelik son 5-6 yıldır farklı saldırılar oluyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bütün saldırıları atlattık. Artık saldırıları atlatmada sona geliyoruz. Bu son virajı da geçip, düzlüğe çıkacağız inşallah. Ondan sonra ekonomimizi, özellikle daha güçlü bir şekilde toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Huzur ve güven olmadan hiçbir şey olmaz"
Mersin’in önemli bir kent olduğuna vurgu yapan Yılmaz, kentin büyük potansiyel barındırdığını ancak bugüne kadar yeterince harekete geçirilemediğini dile getirdi. Kentte gençlere çok daha geniş istihdam imkanları sunulması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Mersin’in şu anda yakalamış olduğu huzurun kıymetini bilmemiz lazım. Akdeniz ilçemizin yakalamış olduğu huzurun, güven ortamının kıymetini bilmemiz lazım. Huzur ve güven olmadan hiçbir şey olmaz. Çok şükür ilçemiz, o huzur ve güven ortamını yakalamış durumda. Son dönemde belirli hizmetler ve projeler de yapıldı ama yeterli değil. 15 yılın açığını bir, iki senede kapatmak mümkün değil. Fakat önümüzde bir 5 yıllık yönetim dönemi var. Biz Akdeniz ilçemizin yönetimine talibiz. Halkımızın desteğiyle bu yönetimi aldığımız zaman Allah’ın izniyle bu ilçemiz çok farklı hizmetlerle buluşmuş olacak" dedi.

"Siyasi istikrar olmadan ekonomi de sosyal politikalar da olmuyor"
Konuşmasında Bingöl’de yapılan yatırımlardan da örnekler veren Yılmaz, vatandaşların AK Parti’ye verdiği destekle kentin büyük gelişim kaydettiğini belirtti. Büyüyen ekonominin nimetlerini topluma adaletli bir şekilde dağıttıklarına vurgu yapan Yılmaz, "Hizmetlerin devam etmesi lazım. Birileri, bu istikrarımızı bozmak istiyor. Siyasi istikrar olmadan ekonomi de sosyal politikalar da olmuyor. Güçlü bir liderimiz, hükümetimiz var. Şimdi yerel yönetimlerde de güçlü bir halde sizin desteğinizi alırsak inşallah istikrarımızı da devam ettirerek yaşadığımız bazı sorunları da aşarak geleceğe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Karacailyas’tan sonra Mersin Zaza Dil Kültür ve Tarih Derneği’ni ziyaret eden Yılmaz, burada dernek yöneticileriyle sohbet edip, derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Yılmaz:

Yılmaz:

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