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  4. Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi

Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi

12.01.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in eşine ait olan ve kaçak olarak yapıldığı iddia edilen ev, drone ile görüntülendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in eşi Seyhan Büyükerşen’in üzerine olan ve ulusal basına konu olan villa, yaklaşık 4 dönümlük arazi üzerinde yer alıyor. Kaçak olduğunu iddia edilen villanın 2019 yılında imar barışına sokulduğu, binanın 2017 yılında yapıldığı belirtildi. Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi’nde bulunan 4 bin 199 metrekare arazi üzerine kurulan 148 metrekarelik evin çevresinde bulunan alanla ilgili de kısa süre önce imar çalışmalarının başlatıldığı iddia edildi.

BÜYÜKERŞEN'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İddialara ilişkin Yılmaz Büyükerşen’in avukatı Fahrettin Gültekin bir açıklama yaptı. Gültekin, söz konusu yapının ’köy yerleşik sınırları’ içinde, temelsiz, küçük bir prefabrik ev olduğunu ifade ederek, "Ayrıca konu ile ilgili mevzuat, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 maddesine de uygundur" dedi.

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(İHA)

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