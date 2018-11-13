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Yılmaz Büyükerşen'e saldırı davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda bulunduğu ve silah çektiği iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 1'i 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 2'si beraat etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda bulunduğu ve silah çektiği iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 1'i 3 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 2'si ise beraat etti.

Eskişehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına şikayetçi Büyükerşen ile tutuksuz sanıklar katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Hakim, atılı suçu işledikleri iddia edilen sanık Mahfuz Banlı ve Yunus Emre Aksoy'un beraatına karar verirken, Yunus Mehmetoğlu'nun ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki açık hava parkından 29 Temmuz 2017 tarihinde yürüyerek geçen Yılmaz Büyükerşen, iş yeri sahibiyle tartışma yaşamıştı. Tartışma devam ettiği sırada iş yeri sahibinin yanında bulunan kişi silahını çıkarıp Büyükerşen'i darbetmeye çalışmış, etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi'ne götürülmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan Mahfuz Banlı, Yunus Emre Aksoy ve Yunus Mehmetoğlu tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar dava sürecinde tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükerşen dava Eskişehir

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