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Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 23:40 | Son Güncelleme

İzmir’de depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.İzmir’de yaşanan 6.6’lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı’ndan akşam saatlerinde acı haber gelmişti.

İzmir’de depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.
İzmir’de yaşanan 6.6’lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı’ndan akşam saatlerinde acı haber gelmişti. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin cansız bedenini çıkarmıştı. Ekiplerin enkaz alanında devam eden çalışmaları sırasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin 3’ünün erkek, birinin ise kadın olduğu öğrenilirken, toplamda enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısı 4’e yükseldi. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, ekiplerin enkaz alanındaki çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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