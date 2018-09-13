Yılmaz Erdoğan, müjdeyi Vizontele'nin çekildiği yerden verdi

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/GEVAŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Gevaş ilçe belediyesi tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği' eğlenceli görüntülere sahne oldu. Şenliğe 2001 yılında çekilen 'Vizontele' filminin yönetmeni, filmdeki 'Deli Emin' karakterini canlandıran, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada, Gevaşlılara 'Vizontele 3' filminin çekileceği müjdesini de verdi.

Gevaş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) himayesinde düzenlenen şenliğe Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, sanatçı Ersin Korkut ile vatandaşlar ve bisiklet, doğa kulüpleri katıldı.

Gevaş İlçesi'nde 2001 yılında sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Vizontele' filmindeki 'Deli Emin' tiplemesi'nden esinlenerek yapılan 'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği'nin 3'üncüsü bu yıl 'Bisikletini al gel' sloganıyla düzenlendi. Şenlik öncesi sanatçı Yılmaz Erdoğan, Gevaş Belediye binasının balkonundan vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada, Gevaşlılara 'Vizontele 3' filminin çekileceği müjdesini de verdi.