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Yılmaz Erdoğan yangın mağdurları için seferber oldu

07.08.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın birçok bölgesinde yangınlar devam ederken mağdur olan insanlara pek çok bölgeden yardım geliyor. Sanatçı Yılmaz Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplanan yardımları kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

Muğla'da geçen hafta başlayan ve hâlâ bazı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek yağıyor. Destek olan kişilerden bir tanesi de sanatçı Yılmaz Erdoğan oldu.

Köyceğiz ilçesinde yaşayan sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile düzenledikleri yardım çalışmalarına çok büyük destek geldiğini belirterek, Köyceğiz Döğüşbelen'deki çiftliğinde bulunan depoda toplanan yardım malzemelerini gösterdi.

"BUGÜN MUHTEŞEM ŞEYLER GELDİ"

Yılmaz Erdoğan Instagram hesabından yaptığı açıklamada “İlk günden beri burayı bir yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok şimdiye kadar yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk ama bugün muhteşem şeyler geldi” dedi.

Erdoğan mesajında sözlerini şöyle sürdürdü: “Berfu – Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı’nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla… Harika oldu. Şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız.”

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yangın Yılmaz Erdoğan
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