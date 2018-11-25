Yılmaz Güney belgeselini 7 yılda tamamladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - YÖNETMEN ve oyuncu Yılmaz Güney'in Türkiye ve Fransa'daki sinema çalışmalarını, siyasi kimliğini ve filmlerinin yapım hikayesini konu alan 'Çirkin Kral Efsanesi' belgeseli, 7 yılda tamamlandı.

Belgeselin yönetmeni Hüseyin Tabak, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Antalya Şubesi üyeleri için Özdilek CineTime'da yapılan özel gösterim sonrası söyleşide konuştu. Hüseyin Tabak, 'Çirkin Kral Efsanesi' belgeselinin yapım hikayesini anlattı. Sinemacı olmasına sebep olan Yılmaz Güney'e saygısını göstermek için tüm kısa filmlerinin sonunda ona teşekkür ettiğini belirten Hüseyin Tabak, şöyle konuştu:

"Filmlerimdeki Yılmaz Güney'e saygı mesajlarını gören yapımcı Mehmet Aktaş beni Almanya'ya davet etti ve Yılmaz Güney'i araştıracak genç bir yönetmenin belgeselini yapmayı teklif etti. İki yılda bitirebileceğimi düşünerek hemen kabul ettim ama yedi yılımı aldı. Yedi yıl sonra, yeter artık, dedim. Ben Yılmaz Güney'i hocam olarak görüyorum; sadece sinemada değil, hayatı açısından da. Başka bir insan için yedi yılımı vermezdim."

GÜNEY'İN OĞLUNU BELGESEL İÇİN İKNA EDEMEMİŞ

Yönetmen Tabak, Yılmaz Güney'in hikayesine dahil olan insanların önemli bir kısmı ile 100 saatten fazla görüşme yaptığını belirtti. Yılmaz Güney cezaevindeyken senaryosunu yazdığı 'Yol' filminin yönetmenliğini üstlenen Şerif Gören'i ve Yılmaz Güney'in oğlunu buna ikna edemediğini belirten Tabak, "Film Ekim ayında Türkiye'de 45 salonda vizyona girdi. Bu nedenle Almanya'dan geldim. Belgeseli İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Kars'ta seyirci ile birlikte izledim. Seyircideki Yılmaz Güney imgesini ve sevgisini görünce, yedi yıl zamanımı alsa da 'İyi ki bu filmi yapmışım' dedim" diye konuştu.

ÖZTÜRK, GÜNEY ZİYARETİNİ ANLATTI

Söyleşide söz alan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk de Yılmaz Güney'in Türkiye'yi terk etmeden önce kaldığı Isparta Cezaevi'ni ziyaretine ilişkilerin anılarını aktardı. Kadir Öztürk, yönetmen Hüseyin Tabak'a teşekkür etti ve özel gösterim anısına bir plaket sundu.

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