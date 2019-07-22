Yılmaz Güney Sahnesi sezonu rekorla kapattı

Çankaya Belediyesinin yeniden yaptığı Yılmaz Güney Sahnesi, 2019 yılı sanat sezonunda 70 tiyatroyu sahnesine taşıyarak 64 bin Ankaralıyı sanatla buluşturdu. Sahne, Ankaralıların ilgiyle takip ettiği tiyatro oyunların yanı sıra konser, film gösterimi gibi 143 farklı etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesinin 2016 yılında yenileyerek Ankaralıların hizmetine sunduğu Yılmaz Güney Sahnesi, kültür-sanat faaliyetleri ile bu sezonu da dolu dolu geçirdi. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi 2019 yılı sezonunda 70 tiyatroyu sahnesine taşıyarak 64 bin Ankaralıyı sanatla buluşturdu.

Profesyonel ve amatör tiyatro gruplarına öncelik veren Yılmaz Güney Sahnesi, aynı zamanda 80 konser, 9 konferans, 5 film gösterimi, 1 söyleşi, 25 yıl sonu gösterisi ve 23 eğitim toplantısı ile toplam 213 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sadece Çankayalı vatandaşlara değil tüm Ankaralı sanatseverlere kapısını açan Yılmaz Güney Sahnesi, 26 yıldır Ankaralılara hizmet veriyor.

Başkentte sanatın kalbi Çankaya

Sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney’in adını taşıyan Sahne’yi yıkıp yeniden yaparak 2016 yılında tekrar hizmete açtıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ankara’da kültür sanatın kalbinin attığı Çankaya’da, kültür-sanat merkezlerimizin sayısını arttırmayı sürdürüyoruz. Başta Çağdaş Sanatlar Merkezi olmak üzere Yılmaz Güney Sahnemizde, Zülfü Livaneli Kültür Merkezimizde, Mülkiye Kültür Merkezimizde ve Mayıs ayında hizmete açtığımız Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezimizde halkımızı birçok etkinlikle, sanat ve sanatçıyla buluşturuyoruz. Eskişehir Yolu üzerinde yapımına devam ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi de başkentimize, Çankaya’mıza yakışır dev bir kültür merkezi olacak. Çankaya, Ankara’da sanatın merkezi olma özelliğini sürdürecek” diye konuştu.



