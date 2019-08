"İçimizde büyük bir sevda büyüttük ismi Samsun’du"

Programında açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, halk buluşmalarını önemsediğini, Terme ve Çarşamba ilçelerinde büyük bir gönül birlikteliğinin yaşandığını söyledi. "Her zaman halktan kopuk siyaset anlayışını reddettik" diyen Yılmaz, "Halkımızla bizler her zaman bir olmaya, paydaş olmaya, gönüldaş olmaya çalıştık. Yıllardır Samsun’a hizmet eden, hayatının büyük bir bölümünü halkına, şehrine adayan bir isim olarak her zaman, her çalışmamızda halkımızı, kentimizi, devletimizi öncelikli kıldık. İçimizde büyük bir sevda büyüttük, bunun ismi Samsun’du. Hala bu sevgiyle hareket ederek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siyaset anlayışımızın merkezinde hep halkımız oldu. Onların güveni, sevgisi bizlerin çalışma azmimizi artırdı. Gerçekleştirdiğimiz her ziyarette, buluşmada gönül köprüleri kurmaya çalıştık. Duyduğumuz sevginin, gönül birlikteliğinin karşılıklı olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.